پیام حجت الاسلام خاموشی به جشنواره نقالی «غدیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی به جشنواره پرده خوانی و نقالی «غدیر» پیام داد.

در متن پیام وی آمده است:

«عن النبی (ص) من کنت مولاه فهذا علی مولاه

غدیر نه فقط یک حادثۀ تاریخی که از درون آن فعل و انفعالی سیاسی متولد گردد بلکه نقطۀ انتخاب تاریخی انسان برای انقیاد از حق و تسلیم در برابر اوست.

غدیر که به واقع یک جریان همیشگی است همۀ ما را در تمام زمان ها در برابر آیینۀ حق‌نمای خویش به ارزیابی فرا می خواند و این گونه است که ما با معیار غدیر سنجیده می‌شویم و با غدیر است که پس از فهم صحیح از فلسفۀ خلقت به خودمان نمره می‌دهیم.

در ایران زمین، نقالی و پرده خوانی در بستر زمان ظرف انتقال اندیشه هایی سترگ بوده اند، از مبارزه با شر و سیاهی و پلیدی در شاهنامه خوانی ها تا نقل واقعۀ جانسوز کربلا و پیروزی خون بر شمشیر. اینک به همت دو موسسۀ تابعه سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری نیروی مقاومت بسیج، این ظرفیت ارزشمند و تاریخی در خدمت انتقال حقیقت تاریخی و ماندگار غدیر قرار گرفته است.

رخداد زیبای اولین جشنواره نقالی و پرده خوانی «غدیر» (نقالان علوی) را تبریک گفته و امیدوارم این حرکت معنوی در گذر زمان روز به روز گسترده تر و متعالی تر گردد.»

اجرای نقالان علوی بانو

نقالان علوی بانو روز گذشته ۲۳ شهریور ماه آثاری را ویژه بانوان در مجتمع فرهنگی هنری غدیر اجرا کردند. همچنین در محوطه تئاتر شهر نیز مرشد محسن میرزاعلی وظیفه اجراگردانی آثار را بر عهده دارد و در هر میان پرده اجرای نقالی توضیحاتی در رابطه با این هنر اصیل برای مردم ارائه می دهد و از نقالان پیشکسوت هم می خواهد خارج از فضای اجرا چند دقیقه ای با مردم سخن بگویند.

امروز نیز نقالان علوی در محوطه تئاتر شهر و مجتمع فرهنگی هنری غدیر به اجرای آثار خود می پردازند و طبق جدول از ساعت ۱۷ در مجموعه تئاتر شهر با اجرای ضرب و زنگ توسط محمدجواد خرمی برنامه آغاز می شود و در فواصل ۳۰ دقیقه ای به ترتیب نقل ها و پرده خوانی های «دشت ارژن» توسط مجتبی حسن بیگی، «غدیر خم» توسط محمد احدی، «نظام الدین قصاب» توسط ذبیح الله بهاری، «علی نامه خوانی» توسط ابوالفضل ورمرزیار و «فتاح» توسط شیرین امامی اجرا می شود.

همچنین نقالی ای با اشاره به ویژگی ها و شخصیت حضرت علی (ع) ساعت ۱۹ در مجتمع فرهنگی هنری غدیر و توسط محمد بصیری اجرا می شود و پس از آن شعبان میرزاعلی نقالی «جوانمرد قصاب» را خواهد داشت.

نخستین جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر (نقالان علوی) ۲۲ تا ۲۹ شهریور ماه به دبیری کوروش زارعی در تهران برگزار می شود.