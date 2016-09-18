«اینجا کسی نمی میرد» به سربازان وطن تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین دیدار با عوامل و اکران خصوصی فیلم سینمایی «اینجا کسی نمی میرد» به کارگردانی حسین کندری و تهیه کنندگی مشترک عباس رافعی و سینا سعیدیان شامگاه گذشته ۲۷ شهریور ماه با حضور چهره های فرهنگ و هنر و اهالی رسانه در سینما فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم که با اجرای محمد حمزه ای برگزار شد، حسین کندری کارگردان فیلم ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت: این فیلم یک دغدغه شخصی برای من بوده و امیدوارم شما هم با همه کم و کاستی ها به این شکل به آن نگاه کنید.

وی در ادامه گفت: تشکر می کنم از همه عزیزانی که امشب کنار ما این فیلم را تماشا می کنند. جای استاد رضا نبوی امشب در کنار ما خالی است، کسی که نیمی از سینماگران جوان شاگرد او بودند.

در ادامه سینا سعیدیان یکی از تهیه کنندگان «اینجا کسی نمی میرد» نیز پیش از نمایش فیلم اظهار کرد: عواملی که در ساخت این فیلم با ما همکاری داشتند در شرایط سخت تولید این فیلم نهایت همراهی را با ما داشتند.

وی بیان کرد: این فیلم را به تمامی سربازان وطن که به دور از خانه و خانواده با سختی های فراوان از خاک ایران دفاع می کنند، تقدیم می کنیم.

احمد مسجد جامعی، علیرضا شجاع نوری، فرهاد توحیدی، مسعود فروتن، محمدرضا دلپاک، قاسم قلی پور، مهدی کوشکی، رضا بهبودی، میثم مزلقانی، سیامک ادیب، هومن بهمنش، مهدی حسینی نیا، بهار کاتوزی، بابک چمن آرا، احمدرضا اسعدی، فرشاد گل سفیدی، امیر عابدی، امیر علی نبویان، حسن مصطفوی، محسن حسینی، پوریا رحیمی سام، پدرام شریفی، عبد عبدی نسب، مهدی نادعلی زاده، محمد لاریجانی، امیر حسین قهرایی، معصومه آقاجانی، یوسف حاتمی کیا، ملیسا ذاکری، مهدی علیزاده، مجید توکلی، پدرام شکوری، بهرنگ دزفولی زاده، سارا منجزی، عباس رزیجی و بابک انصاری از جمله چهره های حاضر در این مراسم بودند.

«اینجا کسی نمی میرد» در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است.