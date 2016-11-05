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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۳

حسین کندری به مهر گفت:

دو بازیگر «شنل» انتخاب شدند/ فیلمبرداری در شمال کشور

دو بازیگر «شنل» انتخاب شدند/ فیلمبرداری در شمال کشور

کارگردان فیلم سینمایی «شنل» با اشاره به اینکه این فیلم به زودی جلوی دوربین می رود توضیح داد در «شنل» حضور رضا بهبودی و مهدی حسینی نیا به عنوان بازیگر قطعی شده است.

حسین کندری کارگردان فیلم سینمایی «شنل» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پیش تولید این پروژه گفت: پروانه ساخت این پروژه سینمایی به تازگی صادر شده است و با آغاز پیش تولید به زودی «شنل» را جلوی دوربین می برم.

وی با اشاره به اینکه «شنل» یک اثر اجتماعی است، توضیح داد: این فیلم به زودی و بعد از پایان پیش‌تولید در شهر آمل جلوی دوربین می رود و امیدوارم بتوانم آن را برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده کنم.

کارگردان فیلم «اینجا کسی نمی میرد» تاکید کرد: «شنل» هرچند در شمال کشور فیلمبرداری می شود، اما یک اثر کاملا شهری است.

وی با اشاره به اینکه اکثر عوامل این پروژه سینمایی قطعی شده‌اند، بیان کرد: تا امروز حضور رضا بهبودی و مهدی حسینی نیا قطعی شده است که من با این دو بازیگر در فیلم قبلی خود با نام «اینجا کسی نمی میرد» نیز همکاری داشته ام.

کندری گفت: به زودی با قطعی شدن دیگر بازیگران و عوامل این فیلم سینمایی اسامی آنها اعلام می شود.

حسین کندری در حال حاضر فیلم «اینجا کسی نمی‌میرد» را در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران دارد و «شنل» اولین اثر این کارگردان جوان با مجوز بلند سینمایی به شمار می رود.

کد مطلب 3813640

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