دو بازیگر «شنل» انتخاب شدند/ فیلمبرداری در شمال کشور

حسین کندری کارگردان فیلم سینمایی «شنل» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پیش تولید این پروژه گفت: پروانه ساخت این پروژه سینمایی به تازگی صادر شده است و با آغاز پیش تولید به زودی «شنل» را جلوی دوربین می برم.

وی با اشاره به اینکه «شنل» یک اثر اجتماعی است، توضیح داد: این فیلم به زودی و بعد از پایان پیش‌تولید در شهر آمل جلوی دوربین می رود و امیدوارم بتوانم آن را برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده کنم.

کارگردان فیلم «اینجا کسی نمی میرد» تاکید کرد: «شنل» هرچند در شمال کشور فیلمبرداری می شود، اما یک اثر کاملا شهری است.

وی با اشاره به اینکه اکثر عوامل این پروژه سینمایی قطعی شده‌اند، بیان کرد: تا امروز حضور رضا بهبودی و مهدی حسینی نیا قطعی شده است که من با این دو بازیگر در فیلم قبلی خود با نام «اینجا کسی نمی میرد» نیز همکاری داشته ام.

کندری گفت: به زودی با قطعی شدن دیگر بازیگران و عوامل این فیلم سینمایی اسامی آنها اعلام می شود.

حسین کندری در حال حاضر فیلم «اینجا کسی نمی‌میرد» را در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران دارد و «شنل» اولین اثر این کارگردان جوان با مجوز بلند سینمایی به شمار می رود.