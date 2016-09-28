شمار قربانیان واژگونی قایق مهاجران در سواحل مصر به ۲۰۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شمار قربانیان سانحه واژگونی یک قایق حامل مهاجران در سواحل مصر به ۲۰۴ نفر رسید.

بر اساس این گزارش، این قایق که حامل ۴۵۰ تا ۶۰۰ مهاجر بود،‌ روز چهارشنبه هفته گذشته در دوازده کیلومتری شهر بندری «رشید» و در آبهای مدیترانه غرق شد. مهاجران سوار بر این قایق از کشورهای مصر، سوریه، سودان، اریتره و سومالی بودند.

نجات یافتگان از این سانحه می گویند که قاچاقچیان هر فردی را که خواهان پوشیدن جلیقه نجات بود، به پرداخت پول بیشتر مجبور می کردند.

مقامات مصری اعلام کردند که چهار تن از خدمه این قایق را به اتهام ارتکاب به قتل غیر عمد و قاچاق انسان بازداشت کرده اند. این قایق که به مدت پنج روز برای سوار کردن تعداد بیشتری از مهاجران در آبها سرگردان بود، پس از سوار شدن آخرین گروه ۱۵۰ نفری از مهاجران در آبها غرق شد.

این سانحه در حالی اتفاق افتاد که آژانس مرزی اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده بود شمار مهاجرانی که از مصر به عنوان سکوی عزیمت خود به اروپا استفاده می کنند، رو به افزایش است.