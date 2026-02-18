۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۰۰

هم‌صدایی نخبگان در سطح ملی، کلید حل بحران آب استان سمنان

هم‌صدایی نخبگان در سطح ملی، کلید حل بحران آب استان سمنان

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بحران آب را یک چالش جدی خواند و گفت: انسجام نخبگان استانی و طرح مسائل با نگاه کلان در سطح ملی، راهگشای پیگیری طرح‌ها و رفع معضلاتی چون کم‌آبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در نشست انجمن سمنانی‌های مقیم تهران همزمان با شامگاه سه‌شنبه به ضرورت وجود مجامع مختلف در راستای تقویت همگرایی، توسعه‌ای و هم‌افزایی در استان سمنان با حضور افراد تاثیرگذار تاکید کرد.

وی افزود: انسجام افراد اثرگذار در استان سمنان و مطرح کردن مسائل مختلف استانی در سطح ملی با نگاه کلان و نه با نگاه شهرستانی و منطقه‌ای، می‌تواند راهکار مناسبی برای حل معضلات و پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام استان باشد.

امام جمعه سمنان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای حل بحران آب در استان، گفت: استفاده از ظرفیت هم‌استانی‌های موثر ساکن در تهران برای این منظور اهمیت دارد.

مطیعی همچنین تصریح کرد: بدون پیگیری مستمر و هم‌صدایی در استان و خارج از آن، نمی‌توان این معضل جدی و اساسی که در حال تبدیل شدن به بحران است، را حل کرد.

کد خبر 6752334

