به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در نشست انجمن سمنانی‌های مقیم تهران همزمان با شامگاه سه‌شنبه به ضرورت وجود مجامع مختلف در راستای تقویت همگرایی، توسعه‌ای و هم‌افزایی در استان سمنان با حضور افراد تاثیرگذار تاکید کرد.

وی افزود: انسجام افراد اثرگذار در استان سمنان و مطرح کردن مسائل مختلف استانی در سطح ملی با نگاه کلان و نه با نگاه شهرستانی و منطقه‌ای، می‌تواند راهکار مناسبی برای حل معضلات و پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام استان باشد.

امام جمعه سمنان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای حل بحران آب در استان، گفت: استفاده از ظرفیت هم‌استانی‌های موثر ساکن در تهران برای این منظور اهمیت دارد.

مطیعی همچنین تصریح کرد: بدون پیگیری مستمر و هم‌صدایی در استان و خارج از آن، نمی‌توان این معضل جدی و اساسی که در حال تبدیل شدن به بحران است، را حل کرد.