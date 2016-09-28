به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در بیانیه مشترک پایانی این دور از گفتوگوها که با امضای شرکتکنندگان قرائت شد، آمده است:
شرکتکنندگان در این نشست، رهبران و پیروان دو دین ابراهیمی یعنی مسیحیت ارتدوکس و اسلام هستند که بر مبنای دو کتاب مقدس انجیل و قرآن به ایراد سخن پرداختند. شرکتکنندگان در سخنانشان مفهوم صلح پایدار و عادلانه در مسیحیت ارتدوکس و اسلام را ارایه داده، ابعاد نظری و عملی گفتوگوی ادیان در روسیه و ایران، مسأله حمایت از اقلیتهای دینی در گفتوگوهای دینی و همچنین نقش و جایگاه تعاملات فرهنگی در پیشگیری از افراطگرایی را مورد بررسی قرار دادند.
در جریان گفتوگوها، طرفین بر اهمیت روزافزون گفتوگوی ادیان به عنوان پلی بین پیروان ادیان مختلف اشاره کردند. تجربه و سابقه گفتوگوها در روسیه و ایران مورد بحث قرار گرفته و شرکتکنندگان بر سطح بالای همکاریهای دینی و اهمیت تبادل تجربیات به صورت عملی تأکید کردند.
طرفین بر این مسأله توافق نظر دارند که ارزشهای اخلاقی مشترک در دو دین نامبرده، مبنای اصلی همکاریهای اسلام و ارتدوکس هستند. شرکتکنندگان همچنین خاطر نشان کردند که هدف اصلی گفتوگوی ادیان برقراری صلح عادلانه است.
شرکتکنندگان در نشست استفاده از شعارهای دینی به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به اعمال غیرعادلانه و خشونتزا را محکوم مینمایند.
شرکتکنندگان در نشست به موضوع تهدید افراطیگرایی با شعارهای دینی اشاره کردند که منجر به تخریب روابط سابقهدار بین مسیحیان و مسلمانان میشود. طرفین خاطرنشان کردند که افراطیگرایی در هیچ شکل و قالبی با دین ارتباط پیدا نمیکند؛ زیرا ماهیت ادیان عشق به نزدیکان، احترام به نقطه نظرات دیگران و صلح و آرامش است.
حاضرین نسبت به آزار و اذیت مسیحیان در خاورمیانه و آفریقای شمالی که پیوسته افزایش پیدا میکنند، ابراز نگرانی کردند. همچنین شرکتکنندگان بروز اسلامستیزی و اسلامهراسی را در جهان غرب که در جهت محدود ساختن اعتقادات دینی انسانها میباشد، محکوم مینمایند.
در این میان نسبت به سرنوشت میراث دینی و اماکن مقدس توجه خاص مبذول شد. شرکتکنندگان نسبت به تخریب اماکن شریفه در خاورمیانه و اهانت به مقدسات مسیحیان و مسلمانان به ویژه در سوریه و عراق اظهار تأسف کردند. طرفین اقدامات افراطگرایان و تروریستها را قاطعانه محکوم کرده و از جوامع اسلامی و مسیحی خواستند که از اقلیتهای دینی تحت ظلم افراطگرایان حمایت به عمل آورند. اعضای هیأتها به طور خاص اظهار کردند که حمایت از اقلیتهای دینی در مقابل آزار و اذیتها سهمی ارزنده در پیشبرد گفتوگوی ادیان دارد.
حاضرین در جلسه بر اهمیت نقش همکاریهای علمی و فرهنگی برای پیشبرد گفتوگوها تأکید کردند. تربیت نسل بعدی روحانیون و مؤمنین با معیارهای تساهل و تسامح دینی، آمادگی برای گفتوگو و احترام متقابل باید از همین امروز آغاز شود تا نسل بعدی مسیحیان و مسلمانان از تجربه همزیستی مسالمتآمیز و حسن همجواری مراقبت به عمل آورند.
طرفین برای افزایش تبادلات علمی بین مدارس دینی روسیه و ایران توافق کردند. شرکتکنندگان اظهار کردند که موضوعات طرح شده در جلسات کمیسیون مشترک گفتوگوهای دو دین اسلام و مسیحیت ارتدوکس بین ایران و روسیه در مراکز آموزش عالی دینی هر دو کشور مورد مطالعه علمی قرار گرفتهاند.
شرکتکنندگان در جلسه تحمیل مقررات و استانداردهای رفتاری سکولار که باعث نارضایتی طرفداران اصول سنتی اخلاق میشود را به شدت محکوم کردند. طرفین اظهار کردند که تلاش برای برقراری صلح و عدالت در جامعه بدون دین محکوم به شکست است. بحران امروز در غرب نتیجه عدم دوراندیشی سیاستمداران در ضمن ایجاد جامعه سکولار است. این موضع باعث نفرت پیروان ادیان سنتی شده و تنشها و اختلافات را تشدید میکند.
شرکتکنندگان در نشست، رضایت خود را نسبت به تداوم گفتوگوها بین کلیسای ارتدوکس روسیه و جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. شرکتکنندگان دستاوردهای کمیسیون طی ۲۰ سال گفتوگو و سهم آن در تقویت دوستی بین مردم روسیه و ایران را مهم ارزیابی کردند. شرکت کنندگان بر سهم ارزنده عالیجناب کریل پاتریارک مسکو و تمام روسیه و آیتالله محمدعلی تسخیری، در تشکیل کمیسیون مشترک که ۲۰ سال پیش انجام گرفته است، تأکید کردند. اهمیت این گفتوگوها به واسطه حوزه وسیع موضوعات مورد بحث و تداوم علاقه دو طرف به ادامه گفتوگوها مشخص میشود.
بنا بر اعلام این خبر، این نشست با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ایران و متروپلیت فئوفان، نماینده پاتریارک اعظم روسیه (از قازان و تاتارستان) برگزار شد.
آرخییِپیسکوپ پتیگورسک، چرکسیا فیوفیلاکت، آرخیماندریت الکساندر (زرکشف)، روحانی کلیسای جامع نیکولایفسکی در تهران، کشیش دیمیتری سافونوف، دبیر روابط بینالملل بخش روابط خارجی کلیسا وابسته به اسقفی مسکو، کشیش الکسی بلوسرکوفسکی، یوحنا واسیلف، کشیش و استاد جلسات دینی دانشگاه سامارا و رییس گروه اسلامشناسی حوزه علمیه قازان، یلنا دونایوا، کارشناس ارشد انستیتوی شرقشناسی آکادمی علوم روسیه، کاشیتسین، از بخش روابط خارجی کلیسای ارتدوکس، اعضای هیأت کلیسای ارتدوکس روسیه در این نشست بودند.
اعضای هیأت ایران در این نشست را هم آیتالله محمدعلی تسخیری، مشاور عالی رهبر ایران در امور جهان اسلام، آیتالله احمد بهشتی، از اساتید حوزه و دانشگاه، حجتالاسلام اکبریجدی، نماینده دفتر مقام معظم رهبر ایران در مسکو، محسن اسماعیلی، عضو مجلس خبرگان ایران، احمد احمدی، رییس انتشارات «سمت» و فاطمه طباطبایی، استاد پژوهشگاه امام خمینی (ره)، تشکیل میدادند.
همچنین یازدهمین نشست کمیسیون مشترک گفتوگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس، سال ۲۰۱۸ در تهران برگزار خواهد شد.
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