بهاره رهنما جلوی دوربین «همسایه ها» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین روز تصویربرداری مجموعه «همسایه ها» به تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی، بهاره رهنما آخرین بازیگری بود که جلوی دوربین مصطفی احمدیان رفت.

لوکیشن اصلی این پروژه تلویزیونی که آرش معیریان کارگردانی آن را به‌عهده دارد در ساختمانی در آیت الله کاشانی است و ۱۰ درصد از کار و تدوین دو قسمت به طور کامل تحویل صداگذار پروژه سید حیدر نجفی شده است.

جواد رضویان، مهران غفوریان، بهاره رهنما، سیروس گرجستانی، محمود جعفری، سپند امیرسلیمانی، اصغر سمسارزاده، آرام جعفری، سمانه پاکدل، پوراندخت مهیمن، حسین سلیمانی، نعیمه نظام دوست، سیاوش گرجستانی بازیگران اصلی هستند و مهدی امینی خواه، گیتی معینی، کاظم افرندنیا، عزت الله رمضانی فر، ایلیا کیوان، یاسمینا باهر، مسعود چوبین، مختار سائقی، امید علومی، شیرین صفری، الناز حسینی، فاطیما درستکار، طیبه دوست و مهدی دانایی مقدم هم به عنوان بازیگران مهمان حضور دارند.