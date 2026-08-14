پیروزی استقلال برابر مس شهربابک در نیمه اول/ اشتباه عجیب گلر حریف!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل بیست و ششم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس و قضاوت موعود بنیادی فر به مصاف تیم مس شهربابک رفت که نیمه اول با برتری یک بر صفر آبی پوشان تهرانی به پایان رسید.

ترکیب استقلال

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، عارف آقاسی و اسماعیل قلی‌زاده.

بازی تهاجمی آبی ها و دفاع محتاط نارنجی ها

این دیدار در شرایطی آغاز شد که شاگردان سهراب بختیاری زاده برای رسیدن به گل از همان دقایق ابتدایی تلاش زیادی از خود نشان دادند و حملاتی را از چپ و راست روی دروازه حریف انجام دادند اما دفاع منطقی و هوشمندانه شهربابکی ها اجازه باز شدن دروازه را به آبی های تهران نداد.

آسانی و حملات یک نفره

یاسرآسانی که بالاخره پس از کش و قوس های فراوان برای آبی ها در ترکیب اصلی قرار گرفته بود در نیمه اول یک نفره بار هجومی آبی ها را به دوش کشید و در دو موقعیت هم تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت اما مدافعان مس اجازه ندادند ضربه آخر را بزند. او در دقیقه پایانی نیمه اول با شوتی محکم تیر دروازه مس را به لرزه درآورد و بازهم در گلزنی ناکام ماند.

فرعباسی و یک نیمه خاموش

بازی تدافعی مس شهربابک و حملات پرتعداد استقلال باعث شد نارنجی پوشان فرصت نزدیک شدن به دروازه تیم تهرانی را در نیمه اول نداشته باشند و فرعباسی دروازه بان آبی پوشان یک نیمه بی دردسر و خاموش را پشت سر گذاشت و حتی یک موقعیت خطرناک هم روی دروازه این تیم شکل نگرفت.

اشتباه دروازه بان حریف و گل استقلال

در اولین دقیقه از وقت اضافه نیمه اول قویدل دروازه بان مس شهربابک در خروج از دروازه و دفع توپ دچار اشتباه وحشتناکی شد و با سایه زنی دروازه خالی را مقابل سعیدسحرخیزان قرارداد تا او با ضربه ای آرام و زمینی توپ را از کنار تیر عمودی دروازه به گل نخست و برتری استقلال در نیمه اول تبدیل کند.