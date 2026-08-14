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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

هفته اول لیگ بیست و ششم؛

درخواست سرمربی پرسپولیس از هواداران/تغییرات زیاد و شرط مهم برای موفقیت

درخواست سرمربی پرسپولیس از هواداران/تغییرات زیاد و شرط مهم برای موفقیت

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به شرایط تیمش قبل از برگزاری نخستین دیدار در بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر گفت: خوشحالم پس از مدت ها هواداران را در ورزشگاه می بینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار روز شنبه تیمش برابر شمس آذر در هفته اول لیگ بیست و ششم گفت: با توجه به اردوی خوبی که در کشور ترکیه داشتیم بازی های تدارکاتی خوبی را برگزار کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: با توجه به تغییرات زیادی که در ترکیب تیم داشتیم به برگزاری اردوی ترکیه نیاز داشتیم و این درخواست کادر فنی بود که چنین اردویی داشته باشیم.

وی با بیان این که بسیاری از هواداران قزوینی طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس هستند ادامه داد: امیدوارم هواداران روز شنبه به ورزشگاه بیایند و تیم مورد علاقه شان را تشویق کنند. خیلی خوشحالم که پس از مدت ها دوباره هواداران را در ورزشگاه می بینم و امیدوار بازی خوبی داشته باشیم.

تارتار ادامه داد: از بازیکنانی که کنار ما نیستند تشکر می کنم. بازیکنان که جذب شدند مهم کیفیت، شخصیت و علاقه ای که به پرسپولیس داشتند بود که توانستیم در خدمت آنها باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه یک درخواست مهم از هواداران مطرح کرد و گفت: از هواداران می خواهم با توجه به تغییرات گسترده و بازیکنان جدیدی که به تیم آمده اند هم صبور باشند و حمایت کنند تا بازیکنان با اعتماد به نفس بیشتری وارد مسابقات شوند.

کد مطلب 6916469

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