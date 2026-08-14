درخواست سرمربی پرسپولیس از هواداران/تغییرات زیاد و شرط مهم برای موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار روز شنبه تیمش برابر شمس آذر در هفته اول لیگ بیست و ششم گفت: با توجه به اردوی خوبی که در کشور ترکیه داشتیم بازی های تدارکاتی خوبی را برگزار کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: با توجه به تغییرات زیادی که در ترکیب تیم داشتیم به برگزاری اردوی ترکیه نیاز داشتیم و این درخواست کادر فنی بود که چنین اردویی داشته باشیم.

وی با بیان این که بسیاری از هواداران قزوینی طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس هستند ادامه داد: امیدوارم هواداران روز شنبه به ورزشگاه بیایند و تیم مورد علاقه شان را تشویق کنند. خیلی خوشحالم که پس از مدت ها دوباره هواداران را در ورزشگاه می بینم و امیدوار بازی خوبی داشته باشیم.

تارتار ادامه داد: از بازیکنانی که کنار ما نیستند تشکر می کنم. بازیکنان که جذب شدند مهم کیفیت، شخصیت و علاقه ای که به پرسپولیس داشتند بود که توانستیم در خدمت آنها باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه یک درخواست مهم از هواداران مطرح کرد و گفت: از هواداران می خواهم با توجه به تغییرات گسترده و بازیکنان جدیدی که به تیم آمده اند هم صبور باشند و حمایت کنند تا بازیکنان با اعتماد به نفس بیشتری وارد مسابقات شوند.