به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در بخش نوجوانان با کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز در رده دوم جدول مدالی مسابقات نوجوانان آسیا ایستاد. در این رده بندی فیلیپین با ۷ طلا و یک نقره صدرنشین شد و قزاقستان با ۵ طلا، ۲ نقره و ۷ برنز سوم شد.

اقتدار نوجوانان وزنه‌برداری ایران با ۱۵ طلا در آسیا

تیم‌های ملی وزنه‌برداری نوجوانان ایران در دو بخش دختران و پسران، با عملکردی درخشان موفق به کسب ۱۵ طلا، ۷ نقره و ۵ برنز شدند و مقتدرانه در صدر جدول مدالی مسابقات ایستادند.

در رده بندی مدالی بخش نوجوانان، بعد از ایران که ۱۵ طلا کسب کرد تیم فیلیپین ۱۰ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز دوم شد و قزاقستان با ۹ طلا، ۷ نقره و ۹ برنز در رده سوم ایستاد.

۳۳ رکورد آسیایی و جهانی شکسته شد/ سهم ایران ۱۶ رکورد

نزدیک به ۵۰ درصد رکورد های آسیایی و جهانی شکسته شده در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا در تاشکند ازبکستان توسط نوجوانان شایسته وزنه‌برداری ایران به ثبت رسید.

در این میان محمد جواد بیرانوند ۳ رکورد نوجوانان آسیا و ۳ رکورد نوجوانان جهان را شکست، پوریا عباسپوریان ۲ بار رکورد نوجوانان آسیا و ۲ بار رکورد نوجوانان جهان را ارتقا داد و طاها نوجوان هم موفق شد ۳ رکورد نوجوانان آسیا و ۳ رکورد نوجوانان جهان را بشکند.