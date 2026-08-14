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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

رهاسازی آب سد مارون برای نخیلات آغاز می‌شود

رهاسازی آب سد مارون برای نخیلات آغاز می‌شود

بهبهان - مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان گفت: رهاسازی آب از سد مارون با هدف تأمین آب نخیلات حوضه مارون ـ جراحی از ساعت ۲۴ امشب آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خواجه‌پور عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: برنامه رهاسازی آب از سد مارون شهرستان بهبهان با هدف افزایش دبی رودخانه‌های مارون، جراحی، تأمین آب مورد نیاز نخیلات حوضه مارون ـ جراحی به مدت هفت روز اجرا خواهد شد.

وی افزود: رهاسازی آب در سه مرحله پیش‌بینی شده است که در دو روز نخست، دبی خروجی سد ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه خواهد بود.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان ادامه داد: دبی خروجی سد در دو روز بعد به ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه می‌رسد و در سه روز پایانی نیز با دبی ۸۰ مترمکعب بر ثانیه ادامه می‌یابد.

خواجه‌پور با اشاره به افزایش حجم، سرعت جریان آب در بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: شهروندان، عشایر، ساکنان محلی برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، به‌ویژه خطر غرق‌شدگی، در مدت اجرای عملیات از نزدیک شدن به بستر، حریم، سواحل رودخانه‌های مارون، جراحی به‌طور جدی خودداری کنند.

کد مطلب 6916468

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