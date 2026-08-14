به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خواجه‌پور عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: برنامه رهاسازی آب از سد مارون شهرستان بهبهان با هدف افزایش دبی رودخانه‌های مارون، جراحی، تأمین آب مورد نیاز نخیلات حوضه مارون ـ جراحی به مدت هفت روز اجرا خواهد شد.

وی افزود: رهاسازی آب در سه مرحله پیش‌بینی شده است که در دو روز نخست، دبی خروجی سد ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه خواهد بود.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان ادامه داد: دبی خروجی سد در دو روز بعد به ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه می‌رسد و در سه روز پایانی نیز با دبی ۸۰ مترمکعب بر ثانیه ادامه می‌یابد.

خواجه‌پور با اشاره به افزایش حجم، سرعت جریان آب در بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: شهروندان، عشایر، ساکنان محلی برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، به‌ویژه خطر غرق‌شدگی، در مدت اجرای عملیات از نزدیک شدن به بستر، حریم، سواحل رودخانه‌های مارون، جراحی به‌طور جدی خودداری کنند.