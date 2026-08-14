روز فوق العاده ای برای تراکتور بود/ تیم تا شرایط مد نظر من فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری بعد از بازی با پیکان تهران، اظهار داشت: تبریک می‌گویم به هواداران عزیزمان که روز فوق‌العاده‌ای برای تیم رقم زدند و برد مبارکشان باشد. سه امتیاز مهمی گرفتیم. شروع لیگ با توجه به تغییر و تحولات سخت بود. واقعاً ممنون هواداران هستم و لذت بردم. امیدوارم تا آخر لیگ از حضور این عزیزان که تمام امید و نقطه قوت ما هستند، بهره بگیریم و به موفقیت برسیم.



سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: اول از همه به تیم جسور و جوان پیکان که خوب بازی کردند، تبریک می‌گویم. به همکارم آقای الهامی تبریک می‌گویم. پیکان چند دقیقه اول خوب و جسور کار کرد. بازی را خوب شروع نکردیم و در ادامه کنترل بازی را در دست گرفتیم. قبل از گل هم دو سه موقعیت گلزنی داشتیم که بدشانس و بی‌دقت بودیم. بعد از گل اول، بازی کاملاً تحت کنترل ما بود و موقعیت خلق کردیم و تیم برتر بودیم. بعد از اخراج و گل دوم، بازی کاملاً یک‌طرفه شد.



سرمربی تراکتور ادامه داد: بین دو نیمه به بچه‌ها گفتم دست‌کم گرفتن این بازی و تیم حریف می‌تواند به ما ضربه بزند. اوایل نیمه دوم با شرایط ایده‌آل پیش رفتیم و می‌توانستیم به گل برسیم. اما رفته‌رفته تیم ما از نظر شرایط بدنی افت کرد و خوب نبود. تیم مشکلات بدنسازی دارد که من باید ایرادات را رفع کنم. این تیم ۳۰ درصد توانش را نشان داد و توانایی زیادی دارد. بازیکنان کمک کنند و می‌خواهیم تیمی داشته باشیم که از بازی‌هایشان لذت ببریم. این تیم خیلی کار دارد و قول می‌دهم خیلی بهتر از این خواهد شد و امیدوارم زود این شکل را پیدا کنیم، چون زمان کم بوده و بازی‌ها فشرده است.



وی در خصوص مصدومان تیمش، گفت: مهدی هاشم‌نژاد را به دلیل مصدومیت از دست داده‌ایم و امروز مهدی ترابی هم مصدوم شده است و بدشانسی هم اذیتمان کرد. خسته نباشید به تیم و بازیکنان می‌گویم. امیدوارم روند ما بهتر شود و هر بازی عملکرد بهتری داشته باشیم تا با آمادگی کامل پیش برویم و تیم زودتر به شرایطی که مدنظرمان است، دست یابد.



نکونام در خصوص راهکارهایش برای بهبود شرایط بدنی تیم، توضیح داد: من نگفتم بدنسازی خوب نشده است. هر مربی ایده خود را در شرایط پیش‌فصل دارد که قابل احترام است. اما تیم با شرایطی که مدنظر من است، فاصله دارد. بازی به بازی پیش می‌رویم، چون بازی‌ها فشرده است و باید از وقفه لیگ برای بهبود شرایط بدنی استفاده کنیم. هنوز خیلی با تیم ایده‌آل فاصله داریم. سال‌های گذشته تراکتور با تمرینات پیش‌فصل خوب، شرایط خوب و منسجمی داشت. امسال به خاطر برخی مصدومیت‌ها و اتفاقات، آن شرایط را ندارد.



وی در خصوص مدت زمان مصدومیت مهدی ترابی، گفت: شرایط مصدومیت مهدی ترابی فردا مشخص می‌شود و مهدی هاشم‌نژاد مشکلی را از چهار ماه قبل داشته و عملی را پشت سر گذاشته و در خصوص او کوتاهی شده است و اکنون نمی‌توانیم از او استفاده کنیم. امیدوارم زودتر بهبود یابد. هادی حبیبی‌نژاد و میلاد زکی‌پور هم زمانی که آمدم، مصدوم بودند. شرایط تیم را باید بگویم؛ اگر فقط ۱۱ بازیکن داشته باشیم، همگی باید تلاش کنند. این هواداران زحمت کشیدند و امروز آمدند. باید جانمان را هم برایشان بدهیم تا شرمنده نشویم. قول می‌دهم به خاطر هواداران با تمام وجود در تمرینات و بازی‌ها حاضر شویم. تیم متعلق به هواداران است و برای خوشحالی آنان باید تلاش کنیم.



نکونام در خصوص اینکه تراکتور فوتبال زیبا و چشم‌نواز ارائه داد، گفت: فوتبال زیبا بازی کردن به ابزار نیاز دارد. اگر تیم کامل شود، این ابزار را داریم و هر بازی استراتژی مخصوص خودش را دارد. با توجه به اتفاقات این بازی، باید تغییرات داشته باشیم که هم تاکتیکی است و هم می‌تواند نفری باشد. باید تا روز بازی تصمیم بگیریم. سعی می‌کنیم تیم را برای بازی آماده کنیم. نمی‌توانیم با هر تیم یک مدل بازی کنیم. شاید یک روز، روز بدمان باشد و عوامل متعدد دست به دست هم بدهد. ما با تمام توان تلاش می‌کنیم و نتیجه دست خداست.