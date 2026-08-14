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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

سردار علی محمدی فرمانده و مدیر نمونه انتظامی کشور در سال ۱۴۰۴ شد

سردار علی محمدی فرمانده و مدیر نمونه انتظامی کشور در سال ۱۴۰۴ شد

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با تصویب فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان فرمانده و مدیر نمونه و برتر کشوری در حوزه انتظام و امنیت در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی، با تصویب سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان فرمانده و مدیر نمونه و برتر کشوری در سال ۱۴۰۴ برگزیده شد.

این انتخاب در پی ارزیابی عملکرد مجموعه انتظامی و با توجه به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین نظم، امنیت و آرامش جامعه صورت گرفته است.

مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی، این موفقیت را حاصل عنایات الهی، مشارکت و همراهی مردم در تأمین امنیت و آرامش اجتماعی و همکاری نزدیک دستگاه‌های لشکری و کشوری عنوان کرد.

در این پیام همچنین از مردم استان آذربایجان‌شرقی و کارکنان فرماندهی انتظامی استان که در مسیر ارتقای نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کنند، قدردانی و این انتخاب به آنان تبریک گفته شده است.

کد مطلب 6916617

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    نظرات

    • سید کیوان قربانی IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 2
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      زنده باد سردارعزیز
    • محمد غزلاوی IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 2
      پاسخ
      امیدوارم همه جای ایران با نیروی انتظامی وبدون نظارت نیروی انتظامی امن و امان باشه،،،وهمه ملت زندگی بانظم واحترام به همدیگه داشته باشند

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