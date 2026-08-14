سردار علی محمدی فرمانده و مدیر نمونه انتظامی کشور در سال ۱۴۰۴ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی، با تصویب سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان فرمانده و مدیر نمونه و برتر کشوری در سال ۱۴۰۴ برگزیده شد.

این انتخاب در پی ارزیابی عملکرد مجموعه انتظامی و با توجه به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین نظم، امنیت و آرامش جامعه صورت گرفته است.

مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی، این موفقیت را حاصل عنایات الهی، مشارکت و همراهی مردم در تأمین امنیت و آرامش اجتماعی و همکاری نزدیک دستگاه‌های لشکری و کشوری عنوان کرد.

در این پیام همچنین از مردم استان آذربایجان‌شرقی و کارکنان فرماندهی انتظامی استان که در مسیر ارتقای نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کنند، قدردانی و این انتخاب به آنان تبریک گفته شده است.