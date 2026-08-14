به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی عصر جمعه در نشست خبری پیش از دیدار شمسآذر قزوین و پرسپولیس، ضمن تبریک روز خبرنگار و حلول ماه ربیعالاول، اظهار کرد: ابتدا بابت شرایط تمرینی و تأخیر در حضورم در نشست خبری از خبرنگاران عذرخواهی میکنم و خوشحالم که دوباره در کنار فوتبال و اصحاب رسانه هستم.
رضایی با اشاره به نخستین دیدار شمسآذر در فصل جدید مقابل پرسپولیس گفت: اولین قدم ما در فصل جدید برابر تیم بزرگ پرسپولیس است؛ تیمی پرطرفدار، پرافتخار و برخوردار از امکانات و بازیکنان باکیفیت.
وی افزود: البته ما هم بازیکنان شجاع و نترسی داریم که امیدوارم فردا یکی از روزهای خوب خود را پشت سر بگذارند. بازیکنان جوان ما در هر دوئل و هر دقیقه بازی با قدرت میجنگند و جاهطلب هستند و امیدوارم بتوانند باعث سربلندی تیم فوتبال شمسآذر و مردم قزوین شوند.
سرمربی شمسآذر عنوان کرد: هدف ما پیروزی است و برای رسیدن به این هدف زحمت زیادی کشیدهایم. تمرینات خوبی پشت سر گذاشتهایم و بازیهای دوستانه مناسبی نیز انجام دادهایم و امیدوارم فردا یکی از بهترین روزهای تیم فوتبال قزوین باشد.
جوانگرایی انتخاب ماست
رضایی درباره جوان بودن شمسآذر و شرایط فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: امسال لیگ با ۱۸ تیم برگزار میشود و همین مسئله سختی مسابقات را افزایش میدهد، چرا که تعداد بازیها بیشتر شده و تیمها باید در فواصل کوتاه چهار روز یک بار به میدان بروند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تیمهایی موفقتر خواهند بود که برنامهریزی مناسبتری داشته باشند، تمرینات خوبی انجام داده باشند و از پشتوانهسازی برخوردار باشند؛ یعنی بازیکنان جوان و آمادهای در اختیار داشته باشند تا در طول فصل دچار مشکل نشوند.
سرمربی شمسآذر با اشاره به محدودیتهای موجود در جذب بازیکنان خارجی و افزایش قیمت بازیکنان داخلی گفت: محدود کردن تعداد بازیکنان خارجی به نظرم به فوتبال ما آسیب زده است. وقتی تعداد بازیکنان خارجی از هشت نفر به چهار نفر کاهش پیدا میکند، بازیکنان معمولی لیگ برتر که پیش از این قیمتهای پایینتری داشتند، ناگهان با قیمتهای بسیار بالا جذب میشوند.
رضایی افزود: وقتی تعداد تیمها نیز افزایش پیدا میکند، تعداد بازیکنان باکیفیت در بازار محدودتر میشود و طبیعی است که قیمتها افزایش پیدا کند.
وی با دفاع از سیاست جوانگرایی شمسآذر گفت: من همیشه ترجیح میدهم به بازیکنان جوان فرصت بدهم تا اینکه بازیکنی را با قیمت بسیار بالا جذب کنیم که عملکرد متناسبی ندارد.
رضایی ادامه داد: شما در فوتبال دنیا و حتی در مسابقات بزرگ دیدهاید که بازیکنان جوان میتوانند مقابل بازیکنان باتجربه و گرانقیمت عملکرد بسیار خوبی داشته باشند. جوانان ما نیز نیاز به فرصت و تجربه دارند و ما تلاش میکنیم این فرصت را در اختیار آنها قرار دهیم.
۴۵ روز تمرین برای رسیدن به بلوغ تاکتیکی
سرمربی شمسآذر درباره آمادگی تیمش برای فصل جدید گفت: نزدیک به ۴۵ روز تمرین کردهایم و بازیهای مناسبی برای آمادهسازی تیم انجام دادهایم.
وی افزود: بازیکنان ما به بلوغ تاکتیکی خوبی رسیدهاند. تیم ما جوان است، اما این جوانان بازیکنانی هستند که میدانند در زمین چه میخواهند و راههای پیروزی مقابل تیمهای بزرگ را نیز به خوبی تمرین کردهاند.
رضایی با اشاره به تمرینات شمسآذر برای دیدار با پرسپولیس گفت: بارها راههای مقابله با پرسپولیس و رسیدن به نتیجه را تمرین کردهایم و امیدوارم حاصل این تمرینات را در زمین مسابقه ببینیم.
از هواداران میخواهیم ورزشگاه را پر کنند
وی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شمسآذر را حمایت هواداران دانست و اظهار کرد: از همه هواداران قزوینی و هواداران شمسآذر میخواهم فردا به ورزشگاه بیایند و از این جوانان حمایت کنند.
سرمربی شمسآذر ادامه داد: برای ما قابل قبول نیست که در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری قزوین، بخش بزرگی از سکوها در اختیار هواداران تیم مهمان باشد و هواداران شمسآذر حضور کمرنگی داشته باشند.
رضایی تأکید کرد: از مردم قزوین میخواهم بیایند و از تیم خودشان حمایت کنند. تمام دلخوشی ما همین حمایت و دلگرمی است که هواداران از روی سکوها به بازیکنان منتقل میکنند.
وی گفت: امیدوارم فردا نیز یکی از همان روزهایی باشد که هواداران پشت تیم قرار میگیرند و با حمایت آنها بتوانیم سه امتیاز را به دست بیاوریم.
مشکل گلزنی فقط مختص شمسآذر نیست
رضایی در پاسخ به پرسشی درباره مشکل گلزنی شمسآذر اظهار کرد: مشکل گلزنی فقط مربوط به ما نیست و در بسیاری از تیمها وجود دارد.
وی افزود: وقتی مهاجمی در لیگ برتر شش گل میزند و قرارداد بسیار سنگینی دارد، نمیتوان صرفاً با نگاه به قیمت بازیکن انتظار داشت که همه مشکلات تیم را حل کند.
سرمربی شمسآذر ادامه داد: ما در فصل جدید تلاش کردهایم راههای دیگری برای رسیدن به گل پیدا کنیم. مهاجمان ما مانند محمد منصوری و مهرداد آقامحمدی فرصتهایی خواهند داشت و باید اجازه دهیم ابتدا بازی کنند و ببینیم چگونه وارد موقعیتهای گل میشوند.
رضایی تصریح کرد: اگر بازیکنی موقعیتهای صددرصدی ایجاد کند و آنها را از دست بدهد، آن زمان میتوان درباره عملکردش صحبت کرد. فعلاً همه امیدواریم موقعیتهایی که ایجاد میکنیم تبدیل به گل شود.
وی خاطرنشان کرد: قرار نیست همیشه توپها از روی خط دروازه بیرون بروند یا بدشانسی داشته باشیم. روزهایی هم خواهد رسید که همین توپها تبدیل به گل شوند.
۱۷ بازیکن از تیم فصل گذشته جدا شدند
رضایی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب شمسآذر گفت: از تیم فصل گذشته ۱۷ بازیکن جدا شدند و ما عملاً یک تیم جدید ساختیم.
وی افزود: بسیاری از بازیکنانی که فصل گذشته در شمسآذر بازی میکردند، عملکرد خوبی داشتند و پیشرفت کردند و به همین دلیل پیشنهادهای بهتری دریافت کردند و از تیم جدا شدند.
سرمربی شمسآذر گفت: من از همه بازیکنانی که فصل گذشته برای شمسآذر زحمت کشیدند تشکر میکنم. آنها با دل و جان کار کردند، پیشرفت کردند و طبیعی است که امروز در تیمهای دیگر حضور داشته باشند.
رضایی اضافه کرد: شرایط امسال ما متفاوت است و تلاش کردهایم با توجه به امکانات و منابع موجود، تیم خوبی تشکیل دهیم.
شمسآذر از نظر بودجه ضعیفترین تیم لیگ است
وی با اشاره به انتقادهایی که درباره نتایج فصل گذشته مطرح شده است، اظهار کرد: من آدمی نیستم که زیاد صحبت کنم؛ بیشتر دوست دارم کار کنم. تیم ما از نظر بودجه و منابع مالی، یکی از محدودترین تیمهای لیگ است و نمیتوانیم با تیمهای صنعتی رقابت مالی داشته باشیم.
رضایی افزود: تیمهایی هستند که با بودجههای چندصد میلیاردی فعالیت میکنند و حتی مدت زیادی در اردوهای گرانقیمت حضور دارند، اما ما چنین امکاناتی نداریم.
وی ادامه داد: مالک محترم باشگاه، آقای مهندس نجفیان، از منابع شخصی برای اداره باشگاه هزینه میکند. شمسآذر یک باشگاه خصوصی است و مالک آن به تنهایی هزینههای زیادی را متقبل میشود.
سرمربی شمسآذر تأکید کرد: وقتی تیمهایی با بودجههای ۴۸۰، ۶۷۰ یا ۷۶۰ میلیاردی فعالیت میکنند، طبیعی است که ما نمیتوانیم با آنها رقابت مالی داشته باشیم.
رضایی گفت: من به جای اینکه درباره مشکلات مالی زیاد صحبت کنم، ترجیح میدهم بیشتر کار کنم و با همین امکانات موجود بهترین تیم ممکن را بسازم.
از عملکرد فصل گذشته دفاع میکنم
رضایی در بخش دیگری از صحبتهای خود تأکید کرد: من اهل گریه کردن و نق زدن نیستم. با توجه به شرایطی که داشتیم، تلاش کردیم تیم خوبی جمع کنیم.
وی گفت: بازیکنانی جذب کردیم که شاید در لیگ برتر سابقه گلزنی نداشتند یا قیمت بالایی نداشتند، اما به آنها اعتماد کردیم و امیدواریم بتوانند در شمسآذر پیشرفت کنند.
سرمربی شمسآذر افزود: حتی در خط دفاع نیز تلاش کردهایم بازیکنانی داشته باشیم که در گلزنی مشارکت کنند. فصل گذشته یکی از مدافعان ما عملکرد بسیار خوبی داشت و جزو مدافعان برتر لیگ بود.
رضایی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که فقط به مهاجمان برای گلزنی وابسته نباشیم و از راههای مختلف به گل برسیم.
به جای بازیکن گرانقیمت، به جوانان فرصت میدهم
وی با تأکید دوباره بر سیاست جوانگرایی شمسآذر گفت: بازیکن جوان اگر فرصت پیدا کند، میتواند خودش را نشان دهد. من ترجیح میدهم به یک بازیکن جوان فرصت بدهم تا اینکه بازیکنی را با رقمهای بسیار بالا جذب کنم که هیچ تضمینی برای عملکردش وجود ندارد.
رضایی در پایان گفت: ما شرایط مالی محدودی داریم، اما با همین شرایط تیم خوبی ساختهایم و بازیکنان با تمام توان کار میکنند. امیدوارم با حمایت مردم، رسانهها و هواداران، فصل خوبی برای شمسآذر رقم بخورد.
دیدار شمسآذر قزوین و پرسپولیس در چارچوب هفته نخست لیگ برتر، عصر شنبه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار میشود.
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