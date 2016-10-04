۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

صوت/ «نوای نینوا» با پیانو نواخته شد

بردیا صدرنوری آهنگساز و نوازنده پیانو به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین(ع) قطعه بی کلام «نوای نینوا» را در فضای مجازی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بردیا صدرنوری آهنگساز و نوازنده پیانو همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران با وفایشان قطعه بی کلام «نینوا» را منتشر کرد.

در این قطعه که توسط موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» تولید شده بداهه نوازی پیانو بر اساس ملودی های ماه محرم برای علاقه مندان ارائه شده است.

بردیا صدرنوری در یادداشتی به مناسبت انتشار این قطعه عنوان کرده است: «عشق به امام حسین (ع) در خون ایرانیان جریان دارد و بسیاری از جهانیان، حتی بسیاری از پیروان سایر ادیان آسمانی به ایشان به عنوان بزرگمردی آزاده که با خونش به همه درس زندگی و ماندگاری داد، عشق می‌ورزند.

ایرانیان از دیر باز همه ساله در ایام محرم و صفر و به ویژه در دهه اول محرم به پاسداشت سیّد و سالار شهیدان و بزرگداشت حماسه عاشورا می‌پردازند. همه ما از کودکی از این مراسم که با شعر و موسیقی عجین است، ملودی‌ها و اشعار زیبایی را به یاد داریم؛ ملودی هایی چون «امشب به دشت کربلا شام غریبان است» (چندین سال پیش، مرحوم استاد جواد معروفی با الهام از این ملودی، آلبوم عاشورا را اجرا کرد) ، «اولاد حسین، سید و سالار نیامد؛ علمدار نیامد»، « شام غریبان حسین، امشب است، امشب است»

به هر ترتیب قطعه «نوای نینوا» برداشتی است آزاد از ملودی‌های عاشورایی و ماه محرم که به صورت بداهه با پیانو نواخته‌ام و ادای دین و تجدید ارادتی است به روح بلند و پرفتوح امام حسین (ع) و یاران شجاعش.»

علیرضا سعیدی

    • مهدی US ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام. ببخشید نوت این قطعه رو از کجا میتونم تهیه کنم؟

