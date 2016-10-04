روبات انتقال دهنده حس لامسه به جراح توسط محقق ایرانی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترند، دکتر محسن مراندی دالوند محقق دانشگاه هاروارد آمریکا با همکاری محققان دانشگاه «دیکین» استرالیا روبات HeroSurg را ابداع کرده که در زمان جراحی قادر به انتقال حس لامسه به جراح از طریق یک رایانه است. به کارگیری این شیوه در انجام جراحی لاپاراسکوپی (ایجاد سوراخ در بدن بیمار برای قرار دادن روبات جراح) کارآمد است.

به طور کلی در شرایط معمولی جراح در عمل هایی که از روبات استفاده نمی کند از انگشتان خود برای حس کردن بافت ها استفاده می کند تا بافت هایی را که سرطانی شده اند را به گونه ای تشخیص دهد.

در همین حال به کارگیری این روبات جدید از این حیث حائز اهمیت است که جراح می تواند بافت هایی را که توسط عفونت و آماس ضعیف شده اند و نیازمند جدا سازی به شیوه ای ظرافتمندانه هستند را به راحتی انجام دهد.

HeroSurg توسط یک سری حسگر پوشیده شده که قادر به انتقال کوچک ترین ارتعاشات به دستان جراح است تا جراح بتواند فشار متناسب با آن قسمت را به بافت بدن بیمار وارد کند.

دالوند گفت: سامانه خودکار بازدارنده برخورد بازوی روباتیک به اطراف بدن بیماری به هنگام عمل جراحی از ویژگی های این روبات است.

همچنین ایجاد تصاویر سه‌بعدی با وضوح بالا، قدرت مانور بالا جراح و اورگانیک تر شدن میز جراحی از ویژگی های دیگر آن است.

در حال حاضر HeroSurg مراحل توسعه خود را پشت سر می گذارد و به زودی آزمایشات کلینیکی خود را آغاز خواهد کرد.