قاسم خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مطالعه شیوه ای برای تعیین تکلیف گوشی های وارداتی قاچاق که هم اکنون در بازار موبایل وجود دارند خبر داد.

وی با بیان اینکه طرح «رجیستری» گوشی های موبایل مربوط به گوشی هایی است که پس از اجرای موفقیت آمیز این طرح، وارد کشور می شوند اضافه کرد: در مرحله بعدی طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های وارداتی، موضوع تعیین تکلیف گوشی های وارداتی قاچاق را در دستور کار قرار می دهیم.

خورشیدی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر اینکه بعضی از برندها به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران در شبکه مخابراتی کشور ثبت نشده و یا از مدار خارج می شوند، اظهار داشت: هنوز در ارتباط با گوشی هایی که تا قبل از اجرای طرح رجیستری وارد بازار شده اند، تصمیم نهایی گرفته نشده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در طرح ثبت و شناسه دارکردن گوشی های وارداتی، در صورتی که این گوشی ها بخواهند وارد شبکه شوند و از شبکه خدمات بگیرند، باید شناسه دار شوند، ادامه داد: این گوشی ها در ابتدای ورود به کشور ثبت می شوند و درصورتی که به ثبت نرسند و به صورت قاچاق وارد شوند، در شبکه اپراتورهای موبایل قابل شناسایی نخواهند بود.

خورشیدی با تاکید براینکه این طرح هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است و در مرحله آزمایشی قرار دارد، اضافه کرد: گوشی هایی که هم اکنون در بازار وجود دارند و حتی اگر به شکل قاچاق وارد شده‌اند، مشمول این طرح نمی شوند و فعلا تصمیم قطعی برای این دسته از گوشی ها در کارگروه ساماندهی بازار موبایل و ثبت و شناسه دار کردن گوشی، گرفته نشده است.

وی تاکید کرد: اینکه شیوه ای تعیین شود که وضعیت گوشی های قاچاق موجود در بازار ساماندهی شود، در دست مطالعه است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ممکن است سازوکارهایی تعریف شود که در مراحل بعدی رجیستری، متناسب با قابلیتهای فنی این پروژه، امکان ثبت گوشی های قدیمی قاچاق و یا شناسایی آنها، به این سیستم اضافه شود اما فعلا در این ارتباط تصمیم گیری قطعی نشده است.

به گزارش مهر، زمان اجرای دقیق طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل هنوز مشخص نشده است و این طرح به صورت آزمایشی در حال اجرا است. در اجرای طرح رجیستری سامانه های مربوط به گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و رگولاتوری دخیل هستند و در نهایت، با اجرای این طرح، اپراتورهای موبایل تنها به گوشیهای وارداتی سرویس خواهند داد که در این سامانه ها ثبت و شناسه دار شده باشند.