اذعان سعودیها به جنایت صنعا؛ گام نخست اعلام شکست در تجاوز به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» در مطلبی در رای الیوم به بررسی اعتراف سعودی ها به انجام جنایت در حق شهروندان یمنی در صنعاء که منجر به شهادت و زخمی شدن حدود ۷۰۰ نفر شد، پرداخته است.

بر اساس این گزارش عطوان در این خصوص می نویسد: ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی که بیش از یک سال و نیم است یمن را هدف تجاوز خود قرار داده، اذعان کرده که جنگنده های این ائتلاف مجلس ختم و ترحیمی را در صنعا پایتخت یمن بمباران کرده است که منجر به جان باختن ۱۴۶ نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر شده است؛ این ائتلاف، بمباران این مراسم ترحیم را ناشی از ۲ اشتباه اصلی دانسته است: نخست اینکه نظامیان تحت امر عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن اطلاعات اشتباهی از حضور فرماندهان نظامی در این مجلس ختم داده اند. اشتباه دوم نیز اینکه آنها مدعی شده اند این حملات خونین بدون موافقت فرماندهان اصلی این ائتلاف صورت گرفته است.

وی در ادامه بیان می دارد: این ۲ عذر از سوی سعودی ها بدتر از خود گناه است؛ جنگنده های ائتلاف بدون توجه به موازین اسلامی و اخلاقی و حتی طائفه ای، چگونه می توانند یک مجلس عزاداری را حتی با وجود حضور فرماندهان نظامی در این مجلس هدف قرار دهند؟ این اقدام یک انحطاط اخلاقی است که قابل توجیه نمی باشد. زمانی که کشتی های جنگی آمریکا مواضع حوثی ها را به بهانه شلیک موشک به آنها هدف قرار دادند، این اقدام را با موافقت شخص «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا انجام دادند. جنگ بازی نیست و انجام این گونه اقدامات، با کسب مجوز از فرماندهان عالی رتبه نظامی و سیاسی صورت می گیرد.

این تحلیلگر عرب زبان در ادامه تصریح می کند: اینکه حملات هوایی به این مجلس ترحیم، بر اساس تخمین هایی صورت گرفته است، نشان از دستپاچگی است. آنها مدعی اند که انتظار داشتند «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور سابق یمن، «عبدالملک الحوثی» یا نمایندگان وی و یا فرماندهان عالی رتبه در میان عزاداران حضور داشته باشند و بر همین اساس نیز اقدام به حمله به این مجلس و ارتکاب این جنایت کرده اند. این در حالی است که در صورت حضور این افراد در این مجلس نیز باز هم این اقدام و بمباران این مجلس، کاری غیراخلاقی است. این کشتار در یمن اولین بار صورت نگرفته و تا زمانی که تجاوز به یمن ادامه دارد، آخرین مورد هم نخواهد بود.

وی تاکید می کند: تجاوز به یمن باید متوقف شود و تمامی نظامیان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در چارچوب توافق آتش بس غیرمشروط به صورت فوری از یمن خارج گردند. همچنین مذاکرات باید آغاز شود اما نه فقط برای دستیابی به راهکاری سیاسی بلکه باید برای کشتار یمنی ها به قربانیان جنایات جنگی در یمن خسارت پرداخت شود. همچنین در صورتی که نظامیان حامی منصور هادی اطلاعاتی از حضور فرماندهان نظامی در مجلس ترحیم در صنعا داده اند و ائتلاف را به انجام این حمله ترغیب کرده اند، فاقد مشروعیت هستند و در مرحله پس از آتش بس و عملیات سیاسی نقشی نباید داشته باشند.

عطوان در پایان عنوان می کند: اذعان به این حمله خوب است اما باید منتظر اعتراف مهم تری باشیم؛ اعتراف به اینکه جنگی که حمام های خون را در یمن به راه انداخته است، در تحقق هیچ یک از اهدافش موفق نشده و آسیب های بسیاری به صاحبانش وارد کرده است. منتظر خواهیم بود تا از مردم یمن که این کشتارها و خسارت های جانی و مالی را تحمل کرده اند، عذرخواهی شود و علاوه بر جبران مافات و پرداخت خسارت، کشور یمن نیز بازسازی شود. البته این کمترین انتظار است و حرف پایانی را ملت شجاع یمن خواهد زد.