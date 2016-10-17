هدف عربستان از کشتار صنعا درهم شکستن جبهه داخلی یمن بود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: جنگنده های عربستان سعودی حدود ۱۰ روز قبل در عصر روز شنبه یک مراسم ختم در پایتخت یمن را بمباران کردند. این مراسم، مراسم ترحیم پدر «جلال الرویشان» وزیر کشور یمن در جنوب صنعاء بود.

بر اثر این حملات بیش از ۷۰۰ شهروند یمنی شهید و زخمی شدند. این در حالی است که گفته می شود بسیاری از شهدا به دلیل سوختگی قابل شناسایی نیستند. پس از این حمله وحشیانه سعودی ها، نیروهای انصارالله و کنگره ملی یمن، سعودی ها را تهدید کردند که در روزهای آتی پاسخ این جنایت را خواهند داد.

همچنین چند روز پس از این حادثه عربستان سعودی سرکرده ائتلاف تجاوز به یمن به دلیل فشارهای رسانه ای و بین المللی، مسئولیت جنایت در صنعاء را برعهده گرفت. بر همین اساس و برای بررسی بیشتر ابعاد این جنایت سعودی ها با «فارس الصلیحی» یکی از اعضای ارشد حزب «کنگره ملی» یمن گفتگو کردیم که شرح آن در ذیل می آید:

*لطفا در خصوص کشتار و جنایتی که در روزهای گذشته در صنعا رخ داد و هدف سعودی ها از این اقدام توضیح دهید.

هدف سعودی ها از این اقدام، ناکام گذاشتن ائتلاف کنگره ملی یمن و متحدانش با انصارالله و هم پیمانانش به منظور در هم شکستن جبهه داخلی یمن است این جنایت که در حق مردم بی گناه و مظلوم یمن رخ داد، در تاریخ جنگ علیه شهروندان یمنی بی سابقه بوده است؛ این حمله وحشیانه علیه مردم بی دفاع و شهروندان یمنی نشاگر شکست متجاوزان در برابر مقاومت و پایمردی مردم یمن در طول بیش از یک سال و نیم تهاجم به آنها از یک سو و همچنین شکست های میدانی در برابر ارتش و کمیته های انقلابی مردم یمن از سوی دیگر است.

هدف سعودی ها از این اقدام، ناکام گذاشتن ائتلاف کنگره ملی یمن و متحدانش با انصارالله و هم پیمانانش به منظور در هم شکستن جبهه داخلی یمن است. سعودی ها پس از ارتکاب جنایت صنعا در ابتدا برای فریب افکار عمومی خود را به آن راه زدند؛ این در حالی است که آنها پیش از این نیز، جنایاتی در استان های حجه و الحدیده مرتکب شده بودند.

نیروهای یمنی به خوبی درک می کنند که دشمن واقعی، متجاوزان سعودی-آمریکایی و متحدان آنها هستند. بنابراین تنها گزینه نیروهای یمنی گرفتن انتقام خون هزاران شهید یمنی از متجاوزان و بازپس گیری اراضی یمن است.

*تحلیل شما از اذعان سعودی ها به ارتکاب جنایت در صنعا چیست؟

این اعتراف سعودی ها بیانگر دست داشتن آنها در هدف قرار دادن و ارتکاب جنایات در یمن است؛ همچنین سعودی ها که پیش از این مدعی بودند فقط مواضع گروه های مسلح و محل تجمع نظامیان را در یمن هدف قرار می دهند و بدین صورت جنایات خود را توجیه می کردند، با این اعتراف خود نشان دادند که ادعای آنها در این خصوص کاملا دروغ و کذب بوده است. زیرا آنها بیش از ۱۹ ماه است که مردم و شهروندان یمنی را به خاک و خون کشانده اند که برخلاف ادعای سعودی ها مبنی بر نظامی بودن این افراد، بیشتر قربانیان کودکان و زنان بوده اند. مردم یمن این جنایات را تا زمان تحقق عدالت پیگیری خواهند کرد.

*رزمندگان یمنی به ویژه نیروهای انصارالله چگونه به کشتار و جنایت صنعا پاسخ خواهند داد؟ آیا امکان تغییر معادله جنگ وجود دارد؟

قطعا این جنایت سعودی ها بی پاسخ نخواهد ماند؛ «عبدالملک الحوثی» و «علی عبدالله صالح» تمامی مردم یمن و نیروهای مستعد را به حضور در جبهه های نبرد فراخوانده اند. به اذن خدا در روزهای آینده جهانیان شاهد پاسخ رزمندگان قهرمان یمنی به این کشتار و جنایت سعودی ها خواهند بود.

زیرا سعودی ها با زیر پا گذاشتن تمامی خطوط قرمز و عُرف بین المللی مرتکب جنایاتی شده اند که شاید صهیونیست ها نیز پیش از این دست به چنین جنایاتی نزده باشند. متجاوزان، مجالس و اماکنی را هدف قرار داده اند که در آن اعمال مذهبی و دینی انجام می شده است و تجمع سیاسی و یا نظامی نبوده است. هر چند که سعودی ها به ارتکاب این جنایت اذعان کرده اند اما از پیگرد قانونی مستثنی نخواهند شد و مردم یمن این جنایت آنها را پیگیری خواهند کرد.

*آمریکا مدعی شده که نیروهای یمنی و انصارالله کشتی های جنگی این کشور را هدف قرار داده اند. آیا آمریکا با این بهانه قصد مداخله مستقیم در جنگ یمن را دارد؟

آمریکا در حال حاضر نیز در تجاوز سعودی ها به یمن نقش دارد؛ بازارهای آمریکایی به رژیم مرتجع و ظالم سعودی که این جنایات را مرتکب می شوند، سلاح می فروشند. بنابراین کاخ سفید در این جنگ و تجاوز علیه مردم یمن دست دارد. در صورتی که شرایط در آینده فراهم شود، مرتکبین این جنایات در حق مردم یمن اعم از آمریکایی ها، فرانسوی ها، سعودی ها، انگلیسی ها و دیگر کشورها را تحت پیگرد قانونی قرار می دهیم.

*واکنش سازمان های بین المللی به ویژه اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل را در قبال کشتار صنعا چگونه ارزیابی می کنید؟

این سازمان ها جنازه ها و قربانیان بی گناه و مظلوم در یمن، سوریه و دیگر کشورها را در برابر دریافت پول از سعودی ها خرید و فروش می کنند؛ بنابراین مردم و شهروندان یمنی بر روی سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری و حتی اتحادیه عرب که اساسا وجود خارجی ندارد، حساب نمی کنند بلکه بر مردم و دلاوران خود که در برابر متجازان سعودی ایستاده و تاریخ ساز شده اند، اتکا می کنند.

*در خصوص بازگشت هیأت صنعا از کشور عمان به فرودگاه بین المللی یمن واقع در صنعا و نقش سازمان ملل را در این زمینه تشریح کنید.

بازگشت هیأت صنعا به یمن با واسطه گری سلطنت عمان و با شرط آزادی زندانیان آمریکایی در یمن صورت گرفت و سازمان ملل در این زمینه نقشی ایفا نکرد سازمان ملل در وادار کردن سعودی ها برای بازگرداندن هیأت صنعا به یمن شکست خورد و هیأت صنعا روز شنبه با میانجیگری عمان به کشور بازگشت؛ سازمان ملل در این زمینه نقشی ایفا نکرد که این امر بیانگر این است که سازمان ملل لکه ننگی برای جهانیان محسوب می شود و وقت آن رسیده که از صفحه تاریخ محو گردد. بازگشت هیأت صنعا به یمن با واسطه گری سلطنت عمان و با شرط آزادی زندانیان آمریکایی در یمن صورت گرفت.

*در خصوص نقش ایران در حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع یمن توضیح بفرمایید.

ما از مسئولان و رسانه های ایرانی تشکر می کنیم؛ آنها از ابتدای تجاوز به یمن در کنار مردم و شهروندان یمنی ایستاده و بر مظلومیت آنها تاکید کردند. در همین راستا وزیر خارجه ایران هم سخنانی در حمایت از مردم یمن مطرح کرد؛ این در حالی است که سعودی ها این سخنان را مداخله در یمن خوانده و درصدد رفع اتهام از خود برآمده اند. ما به برادران ایرانی خود می گوییم که به این ادعاهای سعودی ها توجهی نکنند.