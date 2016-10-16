به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو تهران، عادل جلیلی با بیان اینکه در این جشنواره ۶۰۰ رقم از گلهای داوودی به نمایش گذاشته شده است، گفت: گلهای داوودی گیاهان زیبای پاییزی هستند که با کوتاه شدن روزها و خنک شدن هوا، شروع به گل دادن میکنند.
وی اضافه کرد: پژوهشگران و محققان پژوهشکده گل و گیاهان زینتی در محلات طی چند سال گذشته زحمات بسیاری کشیدهاند تا رقمهای زیادی از گلهای داوودی را اصلاح کنند ضمن اینکه تاکنون آنها توانستهاند حدود ۶۰۰ رقم از گلهای داوودی را اصلاح کنند.
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور افزود: در جشنواره گلهای داوودی ۶۰۰ رقم مختلف از این نوع گل در شکل، رنگ و اندازههای متفاوت عرضه شده است که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند و مناسب با شرایط اقلیمی کشور هستند.
وی ادامه داد: برای این که کارهای محققان به مردم شناسانده شود با همکاری این پژوهشکده در باغ گیاه شناسی ملی ایران، مکانی برای برگزاری این جشنواره اختصاص داده شد.
به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر این گلها شروع به گل دادن کردهاند و حدود یک ماه در این فصل خواهند بود، بنابراین دیدن آنها در طیف رنگهای متنوع، بی نظیر است.
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تاکید کرد: این جشنواره از ۲۴ مهرماه آغاز شده و تا ۲۴ آبان ماه برای بازدید عموم شهروندان آزاد است و مردم میتوانند برای بازدید از این جشنواره در باغ گیاه شناسی ملی ایران واقع در منطقه ۲۲ تهران حضور پیدا کنند.
به گفته جلیلی مسیرهای دسترسی به باغ گیاه شناسی ملی ایران از طریق متروی صادقیه به کرج، در دو ایستگاه متروی ایران خودرو و وردآورد وجود دارد.
