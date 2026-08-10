به گزارش خبرگزاری مهر، چهار مقنی هنگام حفر چهار حلقه چاه در یکی از ساختمان‌های نیمه‌ساز واقع در خیابان شهدای ناجا، بر اثر قطع برق و از کار افتادن پمپ هواکش چاه‌ها دچار کمبود اکسیژن شده و به ته چاه سقوط کردند.



با اعلام این حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در محل حادثه حاضر شدند و عملیات نجات چهار مقنی گرفتار در چاه‌ها را آغاز کردند.



در جریان عملیات امداد و نجات، واحدهای عملیاتی ۵۱۰، ۵۲۴، ۵۲۵ و واحد عملیاتی پادرا ۱۰۴ به محل حادثه اعزام شدند.



همچنین در ادامه عملیات، واحدهای عملیاتی ۵۳۴، ۵۲۵ و واحد عملیاتی پادرا ۱۰۴ در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای نجات افراد گرفتار انجام شد.



با تلاش به‌موقع آتش‌نشانان، هر چهار مقنی از داخل چاه‌ها خارج و نجات پیدا کردند.