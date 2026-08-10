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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نجات ۴ مقنی گرفتار در چاه‌های یک ساختمان نیمه‌ساز در قم

نجات ۴ مقنی گرفتار در چاه‌های یک ساختمان نیمه‌ساز در قم

قم- چهار مقنی هنگام حفر چهار حلقه چاه در یک ساختمان نیمه‌ساز در قم، به عمق چاه سقوط کردند که با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی قم نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار مقنی هنگام حفر چهار حلقه چاه در یکی از ساختمان‌های نیمه‌ساز واقع در خیابان شهدای ناجا، بر اثر قطع برق و از کار افتادن پمپ هواکش چاه‌ها دچار کمبود اکسیژن شده و به ته چاه سقوط کردند.

با اعلام این حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در محل حادثه حاضر شدند و عملیات نجات چهار مقنی گرفتار در چاه‌ها را آغاز کردند.

در جریان عملیات امداد و نجات، واحدهای عملیاتی ۵۱۰، ۵۲۴، ۵۲۵ و واحد عملیاتی پادرا ۱۰۴ به محل حادثه اعزام شدند.

همچنین در ادامه عملیات، واحدهای عملیاتی ۵۳۴، ۵۲۵ و واحد عملیاتی پادرا ۱۰۴ در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای نجات افراد گرفتار انجام شد.

با تلاش به‌موقع آتش‌نشانان، هر چهار مقنی از داخل چاه‌ها خارج و نجات پیدا کردند.

کد مطلب 6913539

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