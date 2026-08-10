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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

اطلاعیه قطعی جریان گاز در روستاهای بخش کاغذکنان میانه

اطلاعیه قطعی جریان گاز در روستاهای بخش کاغذکنان میانه

میانه- اداره گاز میانه اعلام کرد: جریان گاز این روستاها فردا سه شنبه بیستم مرداد از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه اداره گاز شهرستان میانه آمده است:

به اطلاع مشترکان روستاهای واقع در بخش کاغذکنان شهرستان می‌رساند به دلیل اجرای عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی، جریان گاز این روستاها فردا سه شنبه بیستم مرداد از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ قطع خواهد شد.

از ساکنان این مناطق درخواست می‌شود تمهیدات لازم را در زمان قطع جریان گاز پیش بینی کنند. پس از پایان عملیات به وصل مجدد گاز مشترکان اقدام لازم معمول خواهد شد.

به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکان در محل الزامی است. در صورت نیاز، مشترکان روستاهای اعلام شده می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6913535

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