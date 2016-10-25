پاسخ وزارت علوم به رئیس دانشگاه آزاد درباره تبعیض بین دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، اخیرا در رسانه ها شبهاتی در خصوص وجود تبعیض میان دانشگاه آزاد و سایر موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زیر مجموعه وزارت علوم مطرح شده که به منظور تنویر افکارعمومی توضیحات زیر اعلام می شود.

وزارت علوم با توجه به مصاحبه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر نحوه پذیرش غیر قانونی دانشجو به صورت بدون آزمون در موسسات غیر انتفاعی در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله کارشناسی ارشد، اعلام کرد:

۱- پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد اعم از دولتی، پیام نور و غیرانتفاعی همانند سنوات گذشته مخصوص داوطلبان حاضر در جلسه آزمون بوده و داوطلبان از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ مهرماه نسبت به انتخاب رشته صرفا از طریق سایت این سازمان اقدام کرده اند.

بنابراین تنها داوطلبان آزمون مذکور که حاضر در جلسه بوده اند اجازه انتخاب رشته داشته اند و این پذیرش صرفا از طریق سازمان صورت پذیرفته و نتایج آن اوایل هفته آینده اعلام می شود و هیچ گونه پذیرش بدون آزمونی انجام نشده است.

این پذیرش صرفا در کد رشته محل های مصوب دفتر گسترش که ظرفیت آنها در مرحله پذیرش شهریور ماه تکمیل شده صورت پذیرفته و همگی آنها دارای مجوز قانونی پذیرش دانشجو توسط دفتر مذکور است.

طی بخشنامه شماره ۴۲۲۴۹/س مورخ ۸/۷/۹۵ نیز به تمامی موسسات غیر انتفاعی ابلاغ شده است که پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفا از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد و امکان جذب دانشجو از طریق سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در مقاطع مذکور امکان پذیر نیست.

لذا بحث در خصوص پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد منطبق بر واقعیات عینی نیست.

۲- پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی موسسات غیر دولتی -غیر انتفاعی در رشته محل های مصوب دفتر گسترش که در شهریور ماه ظرفیت آنها تکمیل نشده است، مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس صرفا سوابق تحصیلی صورت می گیرد که این امر شامل تمامی موسسات غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و سایر موسسات مشمول می شود.

در سال جاری بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو حدود ۸۳ درصد تمامی ظرفیت های آموزش عالی در مقطع کاردانی و کارشناسی بر اساس صرفا سوابق تحصیلی صورت گرفته است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در حال حاضر در بیش از ۹۵ در صد ظرفیت های خود با همین شیوه در حال پذیرش دانشجو است.

۳- دانشگاه مذکور نیز در سنوات گذشته و در سال جاری در چندین مرحله نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف با عنوان تکمیل ظرفیت اقدام کرده است، به طوری که اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد و دکتری آن دانشگاه در هفته گذشته انجام شده است و ثبت نام دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه مذکور در حال حاضر در سایت آن دانشگاه در حال انجام است.

باتوجه به موارد مذکور جای تعجب است که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی روالی را زیر سوال می برد و ادعای غیر قانونی بودن آن را می کند که خود، درحال پذیرش دانشجو بر اساس همان روال است.

تمامی فرایندهای پذیرش دانشجو مطابق با ضوابط و قوانین و بر اساس روال سال های گذشته انجام می شود.

به نظر می رسد اطلاعات منتقل شده به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد روند پذیرش دانشجو در موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی، عینی و صحیح نبوده است.