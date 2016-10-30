احتمال شکل گیری گسل جدید در استان کرمان/۳۷ شهر در یک کیلومتری گسل

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی صبح یکشنبه در ستاد بحران استان کرمان با اشاره به شناسایی ۱۸ گسل فعال در این استان اظهار کرد: زمین لرزه های اخیر زرند مربوط به گسل کوهبنان است اما برخی محققان عقیده دارند یک گسل جدید در منطقه شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه زلزله های مهمی در استان کرمان در قرن بیستم به وقوع پیوست، افزود: از ۷۱ شهر استان کرمان ۳۷ شهر در یک کیلومتری گسل و ۴۳ شهر در محدوده یک تا پنج کیلومتری گسل قرار دارند.

صالحی ادامه داد : بیشترین تعداد زمین لرزه ها در سال جاری مربوط به فاریاب و کمترین زمین لرزه ها مربوط به سیرجان بوده و سیرجان یکی از مناطق امن ایران به لحاظ زلزله خیزی است.

وی با اشاره به زمین لرزه های اخیر زرند اظهار کرد: نخستین زمین لرزه ۲۹ مهرماه با شدت ۴.۸ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین و در فاصله یک کیلومتری از شهر زرند رخ داد.

صالحی ادامه داد: در هفتم آبان ماه جاری زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق شش کیلومتری از سطح زمین رخ داد که به دلیل عمق کم ترس و واهمه بین مردم ایجاد شد.

وی متوسط عمق زمین لرزه ها در استان کرمان را ۱۴ کیلومتر عنوان کرد و افزود: سیر زمین لرزه های زرند کاهشی است.

مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه استانداری کرمان با بیان این نکته که زلزله به هیچ وجه قابل پیش بینی نبوده و نمی توان با قاطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد، گفت: براساس بررسی های صورت گرفته از دو هفته گذشته روند کاهشی زمین لرزه در منطقه حاکم است.