۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۱۶ آبان اعلام می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: جزئیات تکمیل ظرفیت و رشته های جدید برای آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ یکشنبه ۱۶ آبان منتشر می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده اطلاعیه سازمان سنجش درباره ظرفیت رشته محل های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته های آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در روز یکشنبه ۱۶ آبان بر روی سایت سازمان سنجش اعلام می شود.

وی افزود: تمامی داوطلبانی که در آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ شرکت کرده اند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفتند می توانند بر اساس مفاد اطلاعیه مذکور در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ جمعه ۱۴ اسفندماه ۹۴ با رقابت ۱۵۸ هزار و ۹۴ داوطلب برگزار شد و برای اولین بار دانشگاهها نتایج آزمون را به داوطلبان اعلام کردند.

