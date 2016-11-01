۹۴ کیلوگرم تریاک و هروئین در نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار مجید شجاع اظهار داشت: بامداد امروز مأموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام کنترل محورهای عبوری و گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به چهار نفر که به صورت پیاده قصد عبور از کمین را داشتند مشکوک و به آنان دستور ایست دادند.

وی افزود: قاچاقیان مواد مخدر با توجه نکردن به ایست مأموران فرار کردند که پس از چند کیلومتر تعقیب و گریز توسط مأموران دستگیر شدند.

سردار شجاع بیان کرد: در بازرسی از سوداگران مرگ ۸۶ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک که به صورت کوله پشتی حمل می‌شد کشف کردند و چهار متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: در عملیاتی دیگر روز گذشته مأموران ایست و بازرسی سهل آباد نهبندان هنگام کنترل خودروها یعبوری در بازرسی از یک دستگاه سواری زانتیا هشت کیلو و ۲۰۰ گرم هروئین کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده روانه دادسرا و سپس راهی زندان شد.

سردار شجاع تصریح کرد: در این عملیات ها ۹۴ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک و هروئین، یک دستگاه خودرو و پنج متهم دستگیر شدند.