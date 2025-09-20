  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

کشف بیش از ۴۰ کیلو تریاک از ۲ کوله پشتی در قاینات

بیرجند-فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران انتظامی ۴۰ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک از ۲ نفر کوله‌ای کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کشف بیش از ۴۰ کیلو تریاک از ۲ کوله پشتی در قاینات خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: مأموران یگان امداد شهرستان قاینات هنگام کنترل محورهای فرعی به ۲ نفر عابر پیاده که در تاریکی شب در حال تردد بود مشکوک شدند و به آنها دستور ایست دادند.

فولادی یادآور شد: عابرین پیاده با مشاهده مأموران با رها کردن کوله پشتی ها و با استفاده از تاریکی شب قصد فرار داشتند که با اقدام به موقع ماموران دستگیر و در بازرسی از کوله‌های همراه آنها، مقدار ۴۰ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف شد.

