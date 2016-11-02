دومین مغز متفکر کودتای ترکیه شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی صباح، «کمال باتماز» (Kemal Batmaz) به عنوان دومین مغز متفکر کودتای نافرجام ۱۵ جولای درترکیه امروز شناسایی شد.

«کمال باتماز» با جنبش «فتح‌الله گولن» که بنا به اعلام مقامات ترکیه عامل اصلی هدایت کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه به شمار می رود، در ارتباط بوده است؛ به نحوی که در ماه های ژوئن، جولای و مارس ۲۰۱۶ در سفر به آمریکا با «گولن» دیدار داشته است.

دِیلی صباح در ادامه اعلام کرد: «کمال باتماز» یکی از افرادی بود که با «عادل اکسوز» (Adil Öksüz) عامل اصلی کودتا به آمریکا سفر کرده و با گولن دیدار داشته اند.

این دو نفر در ۱۱ جولای ستال جاری میلادی به آمریکا سفر کرده و ۱۳ جولای یعنی دو روز قبل از آغاز کودتا به ترکیه بازگشته اند.

وی اکنون در بازداشت به سر می‌ برد.