۲۰ آبان آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره دانشجویان نمونه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالحسن ریاضی گفت: تا این لحظه تعداد ۲۸۹۷ دانشجو ثبت نام موقت کرده اند؛ از این تعداد ۱۴۲۸ دانشجو ضمن بارگذاری مدارک خویش موفق به تکمیل ثبت نام شده اند که از این میان ۱۲۷۵ نفر مربوط به وزارت علوم و ۱۵۵ نفر دانشجویان دانشگاههای تابعه وزارت بهداشت هستند.

وی افزود: همچنین تعداد ۴۶۳ نفر در مقطع کارشناسی، ۴۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، ۶ نفر در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، ۲۷ نفر در مقطع دکترای حرفه ای، ۴۸۴ نفر در مقطع دکترای تخصصی PhD ، ۲ نفر در مقطع دکتری تخصصی بالینی و ۳ نفر در مقطع دکتری پیوسته ثبت نام کرده اند.

ریاضی افزود: اصلاحیه آیین نامه نیز پس از امضای وزرای دو وزارتخانه به دانشگاهها ابلاغ شده و دانشجویان می توانند از طریق سامانه این اصلاحیه آیین نامه را مطالعه کنند.

به گفته وی، در این اصلاحیه در بخش پژوهشی تنها به مقاله‌های بین المللی که مورد تایید معاونت پژوهشی وزارت هستند امتیاز مربوطه تعلق می‌گیرد؛ در مورد امتیازات شاخص تاثیر مقاله نیز بازنگری شده و همچنین میزان امتیازات اختراع های مورد تایید بنیاد نخبگان تغییراتی لحاظ شده است.

وی اضافه کرد: در بخش فرهنگی نیز بخش مسابقات فرهنگی بصورت مجزا افزوده شده است، برای عضویت در سایر نهادهای نظارتی دانشجویان طبق آیین نامه های جدید مربوطه امتیاز در نظر گرفته شده است و در امتیازات بخشهای دیگر مثل اختیار تاهل نیز بازنگری صورت پذیرفته است.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره در پایان افزود: سایر متقاضیان نیز می بایستی تا تاریخ ۲۰ آبانماه با مراجعه به سایت www.nemooneh.saorg.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند چرا که این فرصت تمدید نمی شود.