چهل و ششمین جشنواره فیلم رشد در شهرستان قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پور اشرف ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد کودک و نوجوان در استان هرمزگان در سال جاری با محوریت جزایر خلیج فارس است، اظهارداشت: شروع فعالیت جشنواره فیلم رشد این شهرستان را از تاریخ ۱۵ الی ۱۹ آبان ماه سال جاری است و سالن نمایش کانون تربیتی شهید ذاکری شهرستان قشم همه روزه میزبان علاقه مندان به فیلم کودک و نوجوان است.

وی به دو نوبت بودن اکران فیلم های جشنواره رشد اشاره کرد و افزود: دو سانس نمایش فیلم نوبت صبح به ترتیب از ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ است و همچنین سانس نمایش در نوبت عصر از ساعت ۱۶ الی ۱۸ است.

پوراشرف تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، به صورت میانگین در هر روز قریب به ۶۰۰ دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی به تماشای فیلم های اکران شده جشنواره فیلم رشد این شهرستان می پردازند که حضور قریب به سه هزار نفر از دانش آموزان مدارس در طول اکران این جشنواره،مورد انتظار است.

به گفته وی، یک سانس نیز برای فرهنگیان و یک سانس دیگر برای خانوداه های دانش اموزان و عموم نیز پیش بینی شده است.

مدیر آموزش وپرورش قشم خاطرنشان کرد: فیلم های جشنواره رشد با موضوعات تربیتی، آموزشی و علمی با حضور فیلم های داخلی و خارجی نقش بسزائی در یادگیری و رسیدن به اهداف مورد نظر آموزش وپرورش را دارد.