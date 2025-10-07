علی اصغر دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اکران فیلم‌های منتخب سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در شهرستان مریوان خبر داد و گفت: در راستای برگزاری این جشنواره در سراسر کشور، شهرستان مریوان به‌عنوان یکی از شهرهای پایلوت انتخاب شده و سه فیلم منتخب این جشنواره از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ مهرماه در دو سانس مختلف برای دانش‌آموزان این شهرستان به نمایش در می‌آید.

وی افزود: هدف از این اکران، آشنایی نسل جوان با آثار ارزشمند سینمای کودک و نوجوان است و در این راستا، تلاش کرده‌ایم تا فیلم‌های منتخب جشنواره که از کیفیت بالایی برخوردار هستند، به تماشای دانش‌آموزان در شهرستان مریوان گذاشته شود.

دریایی همچنین اعلام کرد: این اکران‌ها در دو سانس مختلف برگزار خواهد شد و استقبال اولیه از این برنامه توسط دانش‌آموزان بسیار مثبت بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: این اقدام فرصتی است تا کودکان و نوجوانان از نزدیک با هنر سینما آشنا شوند و تجربه‌ای جدید از تماشای فیلم‌های جشنواره‌ای کسب کنند.

وی همچنین تصریح کرد: نمایش فیلم‌های منتخب جشنواره فیلم کودک و نوجوان در دیگر نقاط استان نیز ادامه خواهد داشت، و این برنامه یکی از گام‌های مهم برای ارتقاء فرهنگ سینمایی در میان نسل جدید است.

دریایی اذعان کرد: این جشنواره که به‌طور سالانه در اصفهان برگزار می‌شود، در همه استان‌ها تعدادی از آثار منتخب خود را به نمایش می‌گذارد و شهرستان مریوان به عنوان یکی از مکان‌های مهم برگزاری این اکران‌ها انتخاب شده است.