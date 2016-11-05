به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مصطفی سالاری در دیدار با اعضای ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی کشور گفت: از محصولات دانشبنیانی که منجر به اقتصاد دانشبنیان شوند حمایت میکنیم.
رئیس کمیته دانشجویی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی استان بوشهر نیز در دیدار با استاندار بوشهر به معرفی برنامههای این کمیته در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرداخت.
ماریا ظهیری بیان داشت: هدف اصلی از برگزاری نشست تخصصی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی آشنایی با ظرفیتهای استان در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط اقلیمی موجود در استان بوشهر ظرفیت مناسبی در پزشکی بازساختی از دریا و موجودات دریایی وجود دارد که همکاریهای بسیار خوبی میان پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه خلیجفارس بوشهر صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از نشست تخصصی و دیدار با دانشجویان و استاندار بوشهر از مراکز تحقیقات زیستفناوری خلیجفارس، مرکز تحقیقات هستهای خلیجفارس واقع در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و پژوهشکده خلیجفارس دانشگاه خلیجفارس بازدید و از نزدیک با طرحهای تحقیقاتی این مراکز آشنا شدند.
پایانبخش دیدار یکروزه اعضای شورای راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری کشور بازدید از موزه تاریخ پزشکی استان بوشهر واقع در عمارت دهدشتی بود که پرفسور ایرج نبی پور بخشی از اقدامات صورت گرفته در گردآوری این موزه را تشریح کرد.
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