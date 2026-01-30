توزیع روزانه ۲۴۲ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: به‌منظور حفظ ثبات قیمت و تأمین نیاز پروتئینی خانوارهای لرستانی، سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ارسال ۷۹۷ هزار و ۹۵۰ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره طی هفته‌ای که به ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ختم شد، تلاش خود را برای رونق بازار و دسترسی آسان مردم به این محصول اساسی غذایی، دوچندان کرده است.

وی گفت: این میزان تولید معادل هزار و ۴۵۴ تن گوشت مرغ گرم است که به‌تدریج و در طول این هفته به بازار مصرف عرضه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: میانگین توزیع روزانه مرغ بر اساس شش روز کاری، ۲۴۲ تن بوده که نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از عرضه پیوسته به بازار است.

صیادی، افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت مرغ صورت‌گرفته و خانواده بزرگ جهاد همچنان بر تلاش خود برای تأمین پایدار بازار گوشت مرغ در لرستان تأکید دارد.