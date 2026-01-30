به گزارش خبرگزاری مهر،روح‌الله زاهدی اظهار کرد: بیشترین میزان بارش در ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های تاریک‌دره نهاوند و قایش رزن با ۴ میلی‌متر به ثبت رسیده و در ایستگاه دانشگاه بوعلی‌سینای همدان نیز این مقدار یک‌دهم میلی‌متر گزارش شده است.

این کارشناس هواشناسی در خصوص پیش‌بینی وضعیت جوی ساعات آینده افزود: از امروز تا روز دوشنبه، در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین، بعید نیست اواخر وقت امروز در پاره‌ای از مناطق، این افزایش ابرها به شکل بارش‌های پراکنده ظاهر شود.

وی از فعالیت سامانه بارشی جدیدی خبر داد و تصریح کرد: انشاءالله از دوشنبه شب شاهد فعالیت این سامانه خواهیم بود و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نقاط مختلف استان، بارش باران و برف همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی در ادامه به وضعیت دما اشاره کرد و گفت: اگرچه دماها نسبتاً افزایش یافته، اما به واسطه وزش باد، دمای احساسی مقداری پایین‌تر است و هوا همچنان سرد احساس می‌شود. با این حال، به طور کلی روند افزایش نسبی دماها ادامه دارد و دمای روزانه و صبحگاهی طی روزهای آینده نیز روندی افزایشی خواهد داشت.

وی با اشاره به داده‌های دمایی ایستگاه‌های مختلف استان عنوان کرد: کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته، به ترتیب منفی ۳ و ۵ درجه سلسیوس بوده است. در همین مدت، ایستگاه گل‌تپه با منفی ۶ درجه سردترین و ایستگاه نهاوند با ۸ درجه سلسیوس، کمینه دمای بالاتری را در سطح استان تجربه کرده‌اند.

این کارشناس هواشناسی همدان در پایان خاطرنشان کرد: دیروز سرعت باد در ایستگاه دانشگاه بوعلی‌سینای همدان به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسید.