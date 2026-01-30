دفع حملات پهپادی از سوی پدافند ارتش سودان در کردوان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع به العربی اعلام کردند که ارتش سودان حملات پهپادی را در کردوان شمالی دفع کرده است.

این منابع گفتند که پدافند ارتش سودان با پهپادهایی که به دنبال هدف قرار دادن مواضعی در شهر الابیض در استان کردوان شمالی بودند، مقابله کرد.

از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که سودان شاهد بزرگترین موج آوارگی داخلی در جهان است.

شاخه صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد: سودان بزرگترین موج آوارگی داخلی در جهان را ثبت کرده است. طوری که حدود ۹.۵ میلیون نفر در ۱۸ ایالت آواره شده‌اند. کودکان از فاجعه انسانی ناشی از جنگ و شیوع بیماری ‌ها و گرسنگی به دلیل درگیری بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع رنج می‌برند.

جنگ سودان که آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد منجر به آواره شدن ۱۲.۵ میلیون نفر در داخل و خارج از این کشور شده است.

از سوی دیگر «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید علیه نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان خبر داد.