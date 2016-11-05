مشکلی در زمینه آنفلوآنزای پرندگان نداریم/هشدار درباره خرید طیور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلج در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تولید با قدرت رقابت میتواند نماد اقتدار علمی و عملی یک کشور باشد، اظهار داشت: در حال حاضر ما به درجهای رسیدهایم که میتوانیم تولیدات با قابلیت و قدرت رقابت را به بازارهای جهانی عرضه کنیم.
وی با اشاره به تأمین مواد اولیه (فرآوردههای خام دامی) به ویژه گوشت قرمز گفت: ما در زمینه گوشت مرغ نیاز به هیچگونه وارداتی نداریم و همه صنایع نیازشان را از تولید داخل تأمین میکنند. در زمینه تن ماهی نیز علاوه بر تولیدی که داریم، مقداری وارد میشود که این واردات تحت نظارت ما و محصولی کاملاً مرغوب و باکیفیت است.
رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ۱۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات تأمین میشود، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی هیچ مسئولیتی از نظر کمیت این واردات ندارد و کارگروه تنظیم بازار کشور، میزان نیاز به واردات گوشت را تعیین میکند. اما اینکه گوشت مورد نظر باید از چه کشوری وارد شود، مسئلهای است که سازمان دامپزشکی درباره آن تصمیمگیری میکند.
خلج اضافه کرد: واردات گوشت از یک کشور تابع این است که کشور مورد نظر بتواند الزامات بهداشتی و استاندارد مورد نظر ما را تأمین کند؛ به این منظور سازمان دامپزشکی کشور مبادی واردات گوشت را ارزیابی خطر میکند و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، اجازه واردات از آن نقاط داده میشود.
وی با بیان اینکه کشورهای متعددی در زمینه واردات گوشت به ایران مورد تائید سازمان دامپزشکی قرار گرفتهاند، ادامه داد: کشورهای مختلف اروپایی و کشورهای منطقه اقیانوسیه مانند استرالیا و نیوزلند از جمله مبادی تائید شده برای واردات گوشت به ایران هستند ضمن اینکه برخی از کشورهای آسیای میانه برای واردات گوشت گوسفند نیز مورد تائید سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان دامپزشکی درباره فرا رسیدن فصل سرما و احتمال شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور اظهار داشت: کشورهای مختلف جهان با ویروس آنفلوآنزا به ویژه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مواجه هستند.
خلج با بیان اینکه سازمان دامپزشکی با همکاری صاحبان سرمایه و پرورشدهندگان طیور موفق به کنترل این بیماری در کشور شدهاند، افزود: پایشها و نمونهبرداریهایی که در کشور انجام شده، نشان میدهد ما فعلاً ویروس در گردش این بیماری را نداریم اما از آنجا که آغاز فصل سرما، مهاجرت پرندگان و مواردی از این دست ممکن است باعث شیوع این بیماری در کشور شود، ما از تمامی عرضهکنندگان پرندگان زینتی، مراکز سنتی عرضه طیور و ... درخواست میکنیم این شرایط را مد نظر داشته باشند و اگر علائم مشکوکی مانند مرگ یا کسلی را در پرندگان مشاهده کردند، آن را به نزدیکترین مراکز دامپزشکی اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: همچنین ما از مردم درخواست میکنیم که از اماکن غیرمجاز، طیور خرید نکنند تا بتوانیم امسال را نیز با امنیت به پایان برسانیم.
رئیس سازمان دامپزشکی همچنین با اشاره به اینکه در هفت ماهه امسال بالغ بر ۱۲ هزار مجوز بهداشتی صادرات برای ۶۶ کالا صادر شده است، ادامه داد: همچنین معادل ۲۰۰۰ مجوز بهداشتی برای واردات محصولات صادر شده است.
خلج با بیان اینکه هیچ ممنوعیتی برای صادرات مرغ و تخممرغ از کشور وجود ندارد و این صادرات در حال حاضر انجام میشود، گفت: در شش ماهه امسال بالغ بر ۴۷ تا ۵۰ هزار تن مرغ و تخممرغ از کشور صادر شده است.
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