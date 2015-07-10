هشدار درباره شیوع گسترده آنفلوانزا در کشور

محمد یوسفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه خرید و فروشی مرغ زنده بومی در نقاطی که آنفلوانزا در آنجا مشاهده شده از جمله مازندران و آذربایجان شرقی ممنوع است، اظهارداشت: با نظارت دامپزشکی بارگیری و انتقال مرغ زنده صنعتی مجاز است، چراکه دامپزشکی به راحتی قادر به کنترل واحدهای صنعتی است، قبل از بارگیری از مرغ‌ها نمونه خون گرفته می شود و در صورتی که تشخیص دهند مرغ سالم است، اجازه بارگیری داده می شود.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با اشاره به اینکه موضوع آنفلوانزا باید جدی گرفته شود و نباید بی توجه از کنار آن گذشت، گفت: دامپزشکی باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بیماری را در هر نقطه که مشاهده کرد، مدیریت و کنترل کند.

یوسفی، شیوع این بیماری در فیروز کوه و دماوند را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر این موارد کنترل نشوند و دامپزشکی اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از شیوع بیشتر آن به کار نبندد، به طور قطع با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی، امکانات دامپزشکی برای کنترل این بیماری را محدود اعلام کرد و افزود: بیمه هم نمی‌تواند به طور کامل پاسخگوی این مساله باشد، ضمن اینکه وقتی صبحت از کنترل بیماری می شود، بدین معناست که هر کجا را دامپزشکی آلوده به آنفلوانزا اعلام می‌کند باید با کمک استانداری، فرمانداری و سایر مسئولان مربوطه در جهت معدوم سازی واحد مذکور اقدام کنند و سپس خسارت آن را به تولیدکننده بپردازند.

یوسفی با اشاره به گفته‌های برخی مسئولان مبنی بر اینکه مرغی که امروز مرغ‌دار ۱۷ هزار تومان برای آن هزینه می‌کند، اگر درگیر آنفلوانزا شود، بابت آن ۶ هزار تومان به تولیدکننده پرداخت می‌شود، تصریح کرد: این اشکال خیلی بزرگی است که سبب پنهان کاری می شود و وقتی این اتفاق رخ دهد، مدیریت کار از عهده دامپزشکی خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کشورهای اروپایی زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، مقداری بیش از ارزش روز دام یا طیور به تولیدکنندگان خسارت پرداخت می کنند، گفت: شرایط فعلی، موضوعی نیست که دامپزشکی به تنهایی قادر به حل آن باشد، وزیر جهاد کشاورزی باید این مساله را پیگیری و آن طور که خود صلاح می داند، آن را حل و برای مدیریت آنفلوانزا تامین اعتبار کند. اگر دولت امروز مقداری برای این بیماری هزینه کند، چند روز بعد مجبور نیست ۱۰۰ برابر آن بپردازد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور اضافه کرد: صندوق بیمه کشاورزی طبق ضوابطی که برای آنها تعیین شده اقدام به پرداخت خسارت می کنند اما در شرایط کنونی برای کنترل بیماری، باید بودجه ای جدا از بیمه وجود داشته باشد.

یوسفی با اشاره به گزارشات سازمان دامپزشکی مبنی بر اینکه این بیماری کنترل شده است، افزود: اما ما آگاهیم که امکانات این سازمان برای مقابله با آنفلوانزا محدود است، ضمن اینکه آنها در حال حاضر با مشکل کمبود بودجه و نیرو مواجه هستند.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در سایر موسسات خود نیروهای زیادی دارد که می تواند آنها را به کمک دامپزشکی بفرستد، تصریح کرد: بنده به عنوان یکی از مسئولان این صنعت، نسبت به شیوه گسترده آنفلوانزا در کشور اعلام خطر می کنم و مسئولان باید با عزم جدی از شیوع بیشتر آن جلوگیری کنند.

یوسفی اضافه کرد: چند سال قبل همین اتفاق رخ داد و در پی آن حدود ۳۰ میلیون مرغ معدوم شد؛ هنوز هم بعد از چندین سال عده ای طلب‌شان را دریافت نکرده اند.

وی در مورد آخرین وضعیت صادرات نیز گفت: صادرات تخم مرغ فعلا به عراق و افغانستان در حال انجام است اما میزان آن محدود و به اندازه ای نیست که قیمت‌ها را در بازار متعادل کند، ضمن اینکه صادرات مرغ به افغانستان مشکلی ندارد اما به عراق فعلا متوقف است تا مذاکرات بین دامپزشکی دو کشور به نتیجه برسد.

یوسفی در مورد علت کاهش قیمت مرغ در بازار اظهارداشت: علت این امر تولید زیاد و ناهماهنگی آن با تقاضا است.

وی، تقاضا را شامل مصرف جامعه، صادرات و خرید و ذخیره سازی شرکت پشتیبانی امور دام اعلام و اضافه کرد: در شرایط کنونی باید فکری برای کنترل تولید کرد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در پایان از کاهش شدید قیمت جوجه در بازار خبر داد و گفت: قیمت جوجه یک روزه در حال حاضر حدود ۴۰۰ تومان است.