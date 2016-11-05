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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۸

در دیدار صالح الصماد با رهبران سیاسی یمن تاکید شد؛

اتهامات واهی درباره حمله یمنی ها به مکه/ تلاش برای خروج از بحران

اتهامات واهی درباره حمله یمنی ها به مکه/ تلاش برای خروج از بحران

رهبران سیاسی یمن تاکید کردند که اتهامات واهی عربستان در خصوص حمله به مکه مکرمه تلاشی ناامیدانه برای خارج شدن از بحران اخلاقی ناشی از کشتار در یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری های نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با مزدوران و متجاوزان سعودی با شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن موضع شرقان واقع در جیزان را هدف قرار داده و آن را به آتش کشیدند.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی در ادامه حملات خود به مردم مظلوم یمن، منطقه صرواح در استان مأرب و همچنین وادی جاره در استان جیزان را بمباران کردند.

یک هواپیمای نظامی سعودی حامل جنازه های مزدوران این کشور را وارد فرودگاه عدن کرد و به مراکز ناشناس منتقل کردند.

«صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز با رهبران جریان های سیاسی مقاومت کننده در برابر متجاوزان سعودی دیدار کرد؛ این افراد تاکید کردند: اتهامات واهی عربستان در خصوص حمله به مکه مکرمه تلاشی ناامیدانه برای خارج شدن از بحران اخلاقی ناشی از کشتار در یمن است.

کد مطلب 3816153

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