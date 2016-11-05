اتهامات واهی درباره حمله یمنی ها به مکه/ تلاش برای خروج از بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری های نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با مزدوران و متجاوزان سعودی با شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن موضع شرقان واقع در جیزان را هدف قرار داده و آن را به آتش کشیدند.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی در ادامه حملات خود به مردم مظلوم یمن، منطقه صرواح در استان مأرب و همچنین وادی جاره در استان جیزان را بمباران کردند.

یک هواپیمای نظامی سعودی حامل جنازه های مزدوران این کشور را وارد فرودگاه عدن کرد و به مراکز ناشناس منتقل کردند.

«صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز با رهبران جریان های سیاسی مقاومت کننده در برابر متجاوزان سعودی دیدار کرد؛ این افراد تاکید کردند: اتهامات واهی عربستان در خصوص حمله به مکه مکرمه تلاشی ناامیدانه برای خارج شدن از بحران اخلاقی ناشی از کشتار در یمن است.