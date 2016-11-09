به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه امروز در پیامی به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است: براساس رسوم دیپلماتیک، این انتخاب را به وی تبریک می گویم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: انتخاب آمریکائی ها آغازگر دوران تردید است. فرانسه در مذاکراتش با دولت جدید آمریکا در مسائل بین المللی شفاف و هشیارانه عمل خواهد کرد.

این در حالیست که دفتر رئیس جمهور فرانسه از رایزنی وی با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان پیش از ارسال پیام تبریک مذکور خبر داده بود.