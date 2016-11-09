به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه امروز در پیامی به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است: براساس رسوم دیپلماتیک، این انتخاب را به وی تبریک می گویم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: انتخاب آمریکائی ها آغازگر دوران تردید است. فرانسه در مذاکراتش با دولت جدید آمریکا در مسائل بین المللی شفاف و هشیارانه عمل خواهد کرد.
این در حالیست که دفتر رئیس جمهور فرانسه از رایزنی وی با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان پیش از ارسال پیام تبریک مذکور خبر داده بود.
نظر شما