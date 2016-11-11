زائران خودروها را در محل تعیین شده بگذارند/آمادگی چذابه مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر عمیدزاده شامگاه امروز جمعه در نشست ستاد اربعین در مرز چذابه اظهار کرد: وضعیت پارکینگ چذابه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در حال حاضر زیرسازی ۲۵ هکتار از ۵۰ هکتار آن انجام شده است. توقف برخی از خودروها بیش از پنج روز است البته اکنون حدود ۵۰ درصد آن خالی است.

وی افزود: ۲۴ هکتار از پارکینگ تسطیح نهایی نداشه است. تا روز دوشنبه هوا نیمه ابری است و پیش بینی بارش باران نداشته ایم. با توصیه سفیر عراق در ایران و دبیر ستاد اربعین به منظور تردد زائران از مرز چذابه باید پیش بینی افزایش ترد زائران از این مرز را هم داشته باشیم.

عمید زاده بیان کرد: چذابه تنها پایانه بدون شبکه آب است و قطعا شیوه فعلی تا روزهای آینده که افزایش تردد زائران را داریم، جواب نمی دهد. تانکرهای آب از صبح حرکت می کنند تا ظهر به مرز می رسد و تعداد تانکرها کفاف نمی دهد.

فرماندار دشت آزادگان عنوان کرد: از ۱۰ یدک کش شهرداری برای خودروهای رها شده، تنها دو دستگاه باقی مانده و امروز خیلی خودروی رها شده بود که این مسئله در روزهای آینده مشکل ساز می شود. مواکب و افراد دارای کارت و تانکرهای آب باید از جاده قدیم وارد مرز چذابه شوند تا در ترافیک ورود زائران به مرز گرفتار نشوند.

عمید زاده بیان کرد: در بحث لجن کش هم مشکلاتی داریم و جوابگو نیست. از فردا تا شنبه شدت خروج زائران و دو روز بعد از اربعین نیز اوج ورود زائران از عراق به ایران است.

حمل خودروها با یدک کش

سرهنگ حامد غریبی فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان نیز در این نشست اظهار کرد: تردد خودروهای تجاری و گمرک همچنان باقی است و اگر ادامه داشته باشد، مشکل ساز می شود.

وی افزود: ماشین هایی که خارج از پارکینگ پارک شوند، توسط یدک کش منتقل می شوند. مدیران مواکب نیز باید مایحتاج مورد نیاز خود را به صورت تجمیعی بیاورند. آنها نباید وسایل موردنیاز خود را با یک خودرو بیاورند.

حمل آب چذابه با تانکر

علیداد کیانی معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفای روستایی خوزستان اظهار کرد: پایانه مرزی چذابه برعکس پایانه مرزی مهران و شلمچه از آب پایاری برخوردار نیست و فاصله محل تأمین آب تا مرز چذابه نیز ما را با چالش روبرو کرده است.

وی افزود: ۲۲ تانکر آبرسانی در چذابه داریم و از بین این تعداد هفت مورد را برای آب شستشو تعیین کرده ایم. بیش از ۱۲ تانکر از استان ها دیگر بسیج شدند و تا چند روز آینده نیز ۹ تانکر را اضافه می کنیم.

کیانی با اشاره به اینکه شهرستان شوش محل آبگیری تانکرهای آبرسانی است، گفت: کمیت و کیفیت آب هر دو در کنار هم برای ما اهمیت دارد. برای تأمین بیشتر کیفیت آب کلرزنی هم انجام می شود.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفای روستایی خوزستان بیان کرد: ۱۰ سرویس آبرسانی به خارج از مرزها در عراق انجام می دهیم. در حال حاضر برای مرز چذابه سه دستگاه مکنده (جنتکس) داریم.

فعالیت اتوبوس رانی

محمد رستم منش مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اهواز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مجیدی پور فرماندار فقید دشت آزادگان بیان کرد: در زمینه حمل و نقل باید از مسئولان امر به منظور احداث پارکینگ تشکر کنیم چون خیلی کارگشا بوده است.

وی افزود: از ۶ صبح تا هشت شب روز گذشته بالغ بر ۶۴۰ سرویس جابجایی داشتیم که اتوبوس ها معمولا هر کدام ۸۰ نفر را منتقل می کنند.

رستم منش بیان کرد: امسال تعداد زائران دو یا سه برابر شده و باید تسهیلاتی را فراهم کرد تا زائران کمتر اذیت شوند. باید اتوبوس های بین شهری را به نزدیک ترین نقطه خروجی از پایانه مرزی بیاوریم. هنگام برگشت زائران حسینی از عراق به ایران بار سنگین ترافیکی دارند که باید حداقل اتوبوس های حمل و نقل برون شهری سایر استان ها به پایانه مرزی آمده و مسافران را تا خود مقصد یک باره جابجا کنند.

مدیرعامل سازمان سازمان اتوبوس رانی اهواز در واکنش به تعداد کم یدک کش های مستقر در مرز گفت: یدک کش ها کلا در اختیار راهنمایی و رانندگی هستند و برای استقرار هر تعداد مورد نیاز این یدک کش ها باید از راهنمایی و رانندگی خوزستان اجازه بگیرید.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود شلوغی و ازدحام صورت گرفته تمهیدات صورت گرفته در مرز چذابه برای عبور و مرور زائران بسیار مناسب بوده و تا این لحظه هیچ مشکلی برای تردد زائران پیش نیانده است.

هم اکنون مرز چذابه آمادگی مناسبی برای میزبانی از زائران دارد و حتی این امکان وجود دارد که با اندکی ارسال تجهیزات، زائران استانهای دیگر که در برنامه تردد از چذابه قرار ندارند نیز از این مرز عبور کنند.