حمایت مدیران کمیته امداد از ۱۴ پرونده مددجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام کمیته امداد استان تهران در امور پایتخت در قالب طرح مددکاران علوی از پنج خانواده در منطقه دو تهران دیدار کرد.

سیدابوالفضل پرپنچی در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد منطقه دو تهران مشکلات آنان را بررسی و برای رسیدگی فوری در دستور کار این نهاد قرار قرار داد.

وی به اجرای طرح مددکاری علوی اشاره کرد و گفت: به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است و همچنین توجه به اساسنامه مصوب این نهاد و عنایت به رسالت این نهاد در اجرای امور مددکاری و دلجویی از محرومین و نیازمندان، طرح مددکاران علوی اجرایی می شود.

پرپنچی تصریح کرد: هریک از مدیران کمیته امداد استان تهران به نیت ۱۴ معصوم، تعداد ۱۴ پرونده مددجوی را با هماهنگی مددکاران مربوطه دریافت و امور مددکاری مرتبط با پرونده های دریافتی را به عنوان مددکار علوی برعهده می گیرند.

قائم مقام کمیته امداد استان تهران در امور پایتخت، هدف از اجرای این طرح را برنامه ریزی برای رسیدگی کامل به وضعیت خانواده های نیازمند، تلاش برای توانمندسازی خانواده ها و رفع نیازهای اولیه با دید جامع در حوزه نیازهای اساسی خانواده ها ذکر کرد.