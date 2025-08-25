به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، سید ابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد استان تهران برنامههای این نهاد مردمی در هفته دولت را تشریح کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای خدمتگذاری بیشتر به مردم است، اعلام کرد: دیدار مردمی، برگزاری اردوهای دانشآموزی ویژه دانشآموزان نمونه تحت حمایت و همچنین ارائه خدمات تخصصی درمانی توسط گروههای جهادی به جامعه هدف تحت حمایت، از جمله برنامههای اصلی این نهاد در هفته دولت است.
وی در ادامه به سایر برنامهها اشاره کرد و افزود: برگزاری کارگاه آموزش سواد رسانهای، اهدای خون به نیازمندان، برپایی میز خدمت برای حل مشکلات مراجعان، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، اجرای طرح حلقههای صالحین، اجرای طرح مفتاح الجنه، اجرای طرح اکرام و همچنین دیدار با خانوادههای معزز شهدا از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
پرپنچی خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان تهران با اجرای این برنامهها، گامهای عملیاتی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر لزوم حمایت جدی از محرومان و نیازمندان جامعه برمیدارد.
