مهمترین ویژگی نیروهای مسلح حاکمیت معنویت در پیکره آن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد محمد فهمیده روز سه شنبه در مراسم معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین اظهارداشت: ایران اسلامی با داشتن موقعیت های ویژه در اوراسیا و سواحل طولانی و ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی جایگاه خاصی دارد.

وی افزود: تنگه هرمز با عبور ۱۸ میلیون بشکه نفت برای کشورمان اهمیت استراتژیک دارد و تامین امنیت فقط با داشتن اقتدار ممکن است.

امیر فهمیده بیان کرد: با وقوع انقلاب اسلامی حاکمیت معنویت در جامعه کنونی از حساسیت بیشتری برخوردار شده و امروز یا باید بازیگری قوی در منطقه باشی یا تسلیم و اشغال شوی که داشتن نیروی مسلحی قوی، معتقد و به روز و آماده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

حاکمیت معنویت بهترین امتیاز ارتش ایران است

وی بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ویژگی های خاصی دارد که مهمترین آن حاکمیت معنویت در پیکره آن است که با تدبیر هوشمندانه امام راحل پس از انقلاب ارتش حفظ شد و با تشکیل سپاه و بسیج در کنار آن اقتدار کشور دوچندان شد.

فهمیده تصریح کرد: ارتش در دوران دفاع مقدس توانست جوهره اسلامی، کارآمدی و استقلال خود را بخوبی نشان دهد

و امروز نیز نیروهای مسلح با داشتن فرماندهی فقیه و عالیقدر با اتکا به ایمان و تعهد و عشق به میهن با صلابت در مسیر دفاع از میهن گام برمی دارد.

وی اضافه کرد: هندسه ارزشمند کشور با اضلاع رهبری، نیروهای مسلح و مردم بخوبی شکل گرفته و به سوی تمدن اسلامی گام برمی داریم.

معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: اقتدار ایران اسلامی در گرو نیروهای مسلح است و با همین پشتوانه تیم مذاکره کننده توانست با صلابت از حقانیت کشور دفاع کند.

حاکمیت اخلاق در جامعه ضروری است

امیر فهمیده یادآورشد: نیروهای مسلح باهدف تحقق حاکمیت اخلاق درکنار قدرت دفاعی تلاش می کنند واز آمادگی کامل برخوردار است تا هرگونه تهدید دشمن را بسرعت پاسخ دهدوامروز با حفظ وحدت در میان همه نیروهای مسلح برای اجرای همه ماموریتهای دفاعی آمادگی کامل داریم.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ۳۳ ساله محمد رضایی، امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی به عنوان فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین منصوب شد.