فرمانده جدید لشگر ۱۶ زرهی قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور امیر سرتیپ آراسته معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر محمد رضایی به عنوان فرمانده جدید قرارگاه تاکتیکی لشگر ۱۶ زرهی قزوین معرفی شد.

در این مراسم از ۳۶ سال خدمت صادقانه و توام با ایثار و شجاعت امیر عبدالرضا شهری فرمانده سابق که در دوران جنگ تحمیلی و ماموریتهای پس از جنگ نقش موثری ایفا کرده بود با اهداء لوح تقدیر شد.

امیر محمد رضایی در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات امیر شهری گفت: ارتش جمهوری اسلامی با تقدیم ۲۷۵۸ شهید والامقام، ۸۲۲۵ جانباز و ۱۹۳۴ آزاده سرافراز و ۱۹۷ جاویدالاثر و گمنام وظیفه خود را در صیانت از میهن اسلامی و مرزها بخوبی انجام داده و تبعیت خود از ولایت را نشان داده است.

وی اضافه کرد: حضور مقتدرانه ارتش در مرزها و در صیانت و دفاع از تمامیت کشور امروز با اقتدار کامل ادامه دارد و با افتخار فرمانبرداری از فرماندهی کل قوا به عنوان ولی فقیه همچنان آماده ایم تا از نظام اسلامی با قدرت و شجاعت دفاع کنیم.

امیر رضایی با تقدیر از خدمات فرمانده سابق لشگر تصریح کرد: امیر شهری ۳۶ سال مستمر و مداوم در جای جای میهن اسلامی به خدمت صادقانه مشغول بود و در صف مقدم جبهه های جنگ حضور داشت و در جبهه های غرب و جنوب کشور نیز شجاعت و صداقت خود را نشان داد و به عنوان فرماندهی متعهد الگوی دیگر سربازان است.

فرمانده جدید لشگر ۱۶ زرهی قزوین بیان کرد: مدیریت جهادی امیر شهری در همه دوران خدمت ایشان مشاهده می شد و توانستند با تقویت رده های مسئولیتی دیگران به اقتدار مدیریت در لشگر ۱۶ زرهی کمک موثری کنند.

در این مراسم که آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، سردار شاهرخی فرمانده سپاه، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، حجت الاسلام صادقی دادستان عمومی قزوین و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و مدیران دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند از خدمات امیر شهری فرمانده سابق تقدیر شد.