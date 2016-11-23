خبرآنلاین نوشت: ویژگی wi-fi discovery روی فیس‌بوک فعلاً در برخی کشورها فعال‌شده و کاربران نقاط مجهز به وای فای رایگان را نزدیک محل و مکان‌هایی که هستند، مشاهده خواهند کرد.

برای کمک به کاربرانِ متصل، که به فکر دوستان خود هستند و می‌خواهند از امکانات رایگان اطراف خود بهره ببرند، این ویژگی مفید است.

اگر آی او اس دارید، در قسمت منو آیکون Enable Find wi-fi را خواهید دید و با سرچ خودکار شبکه‌های رایگان را به شما نشان می‌دهد. حتی فراتر از این، به شما نحوه رسیدن به مکان وای فای رایگان و نحوه وصل شدن به آن را نشان می‌دهد.

با توجه به وجود ویژگی مشابه روی گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها واقعاً چه ضرورتی داشته تا فیس‌بوک آن را روی مسنجر خود نصب کند؟ کارشناسان می‌گویند روی فیس‌بوک لایت برای کاربران کشورهایی که هزینه اینترنت موبایل برایشان اهمیت زیادی دارد، این آیکون می‌تواند کمک‌کننده باشد تا بتوانند هزینه‌های خود را کم کنند.