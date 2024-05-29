شرایط جوی و دریایی استان بوشهر در پایان هفته آرام خواهد بود

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، با تداوم وزش بادهای شمالی تا اوایل امشب، سواحل جنوبی استان متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت جوی نسبتاً آرامی بر استان بوشهر و خلیج فارس حاکم است.

وی گفت: طی روزهای شنبه و یکشنبه آینده، مجدداً با شدت یافتن جریانات شمالی، تلاطم دریا برای سواحل استان و خیزش گرد و خاک در سطح استان پیش بینی می‌شود. نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای نیز در این مدت دور از انتظار نیست.

محمدی تصریح کرد: آسمان: غالباً صاف گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد غالباً غربی تا شمال غربی گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در نواحی و سواحل جنوبی استان تا اوایل شب ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی تا پیش از نیمه شب ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی مترخواهد بود.