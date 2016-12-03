به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران گفت: نوسانات نرخ ارز در بازار کاملا طبیعی است و جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص اعلام نتایج حقوق‌های نجومی از سوی دیوان محاسبات نیز افزود: اگر فردی در مورد دریافت حقوق، تخلف کرده باشد، حتما دیوان محاسبات به آن رسیدگی خواهد کرد و بر این اساس، نتایج باید از سوی این دستگاه اعلام شود.

وی تصریح کرد: پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند در مراجع ذیربط در حال رسیدگی است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، با آن برخورد می‌شود، البته اکثر دریافت‌ها بر طبق قوانین و مقررات بوده که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود، به همین دلیل ما ضوابط و آئین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.