  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۳

طیب‌نیا در جمع خبرنگاران؛

نوسان ارزطبیعی است/اعلام نتایج حقوق‌های نجومی ازسوی دیوان محاسبات

نوسان ارزطبیعی است/اعلام نتایج حقوق‌های نجومی ازسوی دیوان محاسبات

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز را طبیعی دانست و گفت: نتایج بررسی در مورد حقوق‌های نجومی را دیوان محاسبات اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران گفت: نوسانات نرخ ارز در بازار کاملا طبیعی است و جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص اعلام نتایج حقوق‌های نجومی از سوی دیوان محاسبات نیز افزود: اگر فردی در مورد دریافت حقوق، تخلف کرده باشد، حتما دیوان محاسبات به آن رسیدگی خواهد کرد و بر این اساس، نتایج باید از سوی این دستگاه اعلام شود.

وی تصریح کرد: پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند در مراجع ذیربط در حال رسیدگی است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، با آن برخورد می‌شود، البته اکثر دریافت‌ها بر طبق قوانین و مقررات بوده که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود، به همین دلیل ما ضوابط و آئین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.

کد مطلب 3838887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      یکهفته، 8 درصد تغییر، طبیعی است؟ ظاهرا آقایان فراموش کرده اند که گفته بودند تا انتهای سال فقط 4-5 درصد افزایش نرخ خواهیم داشت.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها