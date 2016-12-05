به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح دوشنبه در نشست با معاون عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته شاهد توسعه زیرساخت‌ها در سطح شهرستان دیلم هستیم و برنامه‌ ویژه‌ای برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی داریم.

فرماندار دیلم با تقدیر از توجه ویژه استاندار بوشهر و معاون عمرانی وی در اجرا و تسریع در تکمیل جاده دیلم - گناوه بیان کرد: با موافقت استاندار بوشهر، مکاتبات لازم در راستای اجرای پنج کیلومتر باقی‌مانده مسیر مذکور ارسال و انشاالله اجرا می‌شود.

فرماندار شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: امروز با افتخار می‌گوییم خدمات دولت تدبیر و امید در تمامی حوزه‌ها در شهرستان دیلم برای مردم ملموس است.

اسماعیلی بیان کرد: مشکل اجرای برق کلینیک تخصصی دیلم با مساعدت معاون استاندار فی‌المجلس انجام شد.