به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح دوشنبه در نشست با معاون عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته شاهد توسعه زیرساختها در سطح شهرستان دیلم هستیم و برنامه ویژهای برای سرعت بخشیدن به پروژههای عمرانی داریم.
فرماندار دیلم با تقدیر از توجه ویژه استاندار بوشهر و معاون عمرانی وی در اجرا و تسریع در تکمیل جاده دیلم - گناوه بیان کرد: با موافقت استاندار بوشهر، مکاتبات لازم در راستای اجرای پنج کیلومتر باقیمانده مسیر مذکور ارسال و انشاالله اجرا میشود.
فرماندار شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: امروز با افتخار میگوییم خدمات دولت تدبیر و امید در تمامی حوزهها در شهرستان دیلم برای مردم ملموس است.
اسماعیلی بیان کرد: مشکل اجرای برق کلینیک تخصصی دیلم با مساعدت معاون استاندار فیالمجلس انجام شد.
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