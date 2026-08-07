به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان به مناسبت روز خبرنگار، پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«ن و القلم و ما یسطرون»
خبرنگاران، دیدهبانان صادق و روایتگران بیادعای حقیقتاند که با نگاه دقیق و قلم متعهد خود، نقشی بیبدیل در تنویر افکار عمومی و آگاهیبخشی به جامعه ایفا میکنند. هفدهم مردادماه، روز بزرگداشت مقام خبرنگار، فرصتی مغتنم برای تجلیل از کسانی است که در مسیر شفافیت و مطالبهگری، خستگیناپذیر گام برمیدارند.
حوزه راهداری و حملونقل جادهای، بهعنوان شریان حیاتی توسعه استان، همواره نیازمند نقد منصفانه، پیشنهادهای سازنده و اطلاعرسانی دقیق اصحاب رسانه است. ما در این مجموعه، خبرنگاران را نه بهعنوان منتقد، بلکه بهعنوان بازوان توانمند و مشاورانی دلسوز میدانیم که با انعکاس تلاشهای شبانهروزی راهداران و تبیین چالشهای موجود، ما را در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم شریف استان لرستان یاری میدهند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را بهتمامی فعالان عرصه اطلاعرسانی، بهویژه خبرنگاران پرتلاش استان لرستان تبریک عرض نموده و از زحمات بیپایان آنان در مسیر تعالی و آبادانی کشور و استان قدردانی مینمایم. توفیق و سربلندی روزافزون شما را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
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