امام جمعه لاهیجان: دنیا مدیون ایستادگی ایران در برابر آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم لاهیجان با بیان اینکه جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا به نفع همه جهان است، ادامه داد: امروز ما داریم جنگی را مدیریت می کنیم و در برابر ابرقدرت دنیا صف آرایی می کنیم که بخاطرش همه دنیا از شرق و غرب عالم مدیون جمهوری اسلامی هستند.

وی ادامه داد: ما حتی از طرف چین، روسیه، اروپا، کشور های خلیج فارس، جنبش های مقاومت و آزادیخواه در حال جنگ هستیم چون اگر آمریکا از این منطقه اخراج شود، سایه شومش رفع شود و هیمنه اش شکسته شود، به نفع همه خواهد بود. آمریکا سالها است منابع خیلی از کشور ها را غارت میکند و حقوق ملت ها را تضییع می کند.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به اینکه امروز دنیا و کشور ها مدیون جمهوری اسلامی هستند، گفت: آن ها باید به حاکمیت ما احترام بگذارند و از جمهوری اسلامی حمایت کنند. امروز دنیا ابرقدرت شدن جمهوری اسلامی را کاملا فهمیده و کشور ها معتقدند که ایران قبل از جنگ با ایران بعد از جنگ کاملا متفاوت است.

وی با اشاره به پیمان مکه میان کشور های عربستان، ترکیه و پاکستان گفت: این پیمان چند روز بیشتر دوام نخواهد آورد. عربستان با کمک آمریکا هم نتوانست جلوی یمن کاری بکند و این کشورها نیز در مقابل اراده مردم مستحکم یمن کار بجایی نخواهند برد.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه این پیمان ها بیشتر کاغذبازی است، گفت: این سه کشور هرگز در صورت وقوع حمله از کشوری به سمتشان، از هم دفاع نخواهند کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ثابت کرد می تواند در برابر دشمنانش، تهدیدی در تنگه هرمز باشد و معادله را در سوئز و باب المندب تغییر دهد. دیگر هیچ قدرتی نمی تواند در برابر جمهوری اسلامی عرض اندام بکند.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه امروز دشمن بخاطر ترس از انتقام مردم، عقب نشینی میکند، گفت: مردم ما مشت سخت انتقام را می شناسند و اگر کشوری و واداده ای در داخل و خارج برای انتقام مقدس ما و قصاص تک تک جانیان این جنایت ها، سنگی جلوی پای این انتقام مقدس بندازد و موانع ایجاد کند، درمانده، سرشکسته و نابود خواهیم کرد.

وی در پایان با بیان اینکه ملت ایران سر انتقام از استکبار با کسی شوخی ندارد، گفت: از دل این مردم صلابت سلامی، تخصص لاریجانی، استراتژی شمخانی، بازوی سخت حاجی زاده، عنایت، عبادت و صلابت پاکپور را می بینید و این اراده ان شاالله به فضل الهی و با دعای امام زمان (عج) بر کل دنیا عرضه خواهد شد.